Luana avea doar 27 de ani cand a murit. Visul Luanei a devenit o fundatie

In articol:

Povestea tristă a Luanei a apărut în presă în urmă cu 6 ani, atunci când tânăra se stingea la doar câteva zile după ce suferise un accident. Luana iubea animalele și își transformase pasiunea pentru ajutorarea acestora în meserie.

Luana abia devenise medic veterinar și se pregătea să-și deschidă propriul canbinet verterinar. Acolo se afla, făcând ultimele pregătiri înainte de deschidere, când a dat drumul unui ventilator pentru că în încăpere mirosea a diluant. Numai că, a fost nevoie doar de o scânteie pentru ca totul să ia foc.

Citeste si: Joaca unor copii s-a transformat într-un destin tragic. Copil din Tulcea, găsit mort în mașina de spălat

Citeste si: Surpriză totală! Câți români au murit în pandemie față de 2019 - evz.ro

Luana a ajuns în stare gravă la Spitalul de Arși din Capitală, cu arsuri pe 90% din corp. Familia a hotărât să o transporte la un spital din Viena, iar Luana a fost operată la scurt timp. După nici o săptămână însă, tânăra murea, apropiații au decis să-i ducă visul mai departe. Au luat ca un testament de suflet dorința Luanei de a ajuta animalele și în curând avea să apară ”Visul Luanei”, o fundație care se ocupă de salvarea animalelor.

Fundatia Visul Luanei ajuta animalele salbatice

Citeste si: Coșmarul de la Zoo. Animalele ar fi fost ținute fără apă, mai multe zile. O craioveancă acuză, iar autoritățile răspund. ”Un castron de apă pentru un urs?”

De fapt, Fundația Visul Luanei a fost înființată la doar câteva zile după moartea tinerei, și are un ”Program de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice care oferă îngrijiri medicale de specialitate animalelor sălbatice, cu precădere celor din mediul urban și peri-urban”.

Actrița Nuami Dinescu, mesaj emoționant la 6 ani de la moartea Luanei

Actrița Nuami Dinescu a postat pe pagina sa de socializare un mesaj emoționant la 6 ani de la moartea Luanei.

”Ea a fost Luana. Acum 6 ani ceream ajutor si de la divinitate si de la oameni pentru ca ea sa supravietuiasca. Multi o stiti. Cind aveți nevoie de sprijin pentru un suflet de pasare, catel, arici, liliac, si lumea va indruma catre "Visul Luanei", sa stiti ca despre ea e vorba, e chiar visul ei. Testamentul ei. Sufletul ei atat de bun și blind care salveaza, care aduna un catel sau o pisica loviti pe autostrada si îi pune in esarfa ei care ar fi trebuit sa i tina de cald. Luana a fost un inger de fata luata prea devreme, prea dureros. Eu nu pot sa o uit. Si stiu multi prin viata carora a trecut si a ramas in sufletele lor. Cind salvati un animal, un suflet al nimanui, când rupeți din putinii bani si pentru ei, când va sacrificati vacante, nopti, prietenii, relatii ca sa fiti de ajutor, când donati, oricât de putin pentru Fundaţia Visul Luanei, sa stiti ca tot ce faceti inseamna ca iubirea ei a prins rădăcini, că tot ce faceti e parte din visul ei și dorinta ei de a salva, de a vindeca, a pune in siguranta. Acum 6 ani inca speram sa fie cu noi multi ani. Într-un fel ești, Luana... In fiecare suflet vindecat si așezat intr-o viata buna. #visulLuanei”, este mesajul actriței Nuami Dinescu, la 6 ani de la moartea Luanei.

Foto: Facebook Fundatia Visul Luanei