Actrița Nuami Dinescu a trăit clipe teribile după ce pisoiul ei a murit din cauza unor probleme de sănătate. Devenită celebră ca Tanța, în calitate de asistentă a a lui Teo Trandafir, Nuami Dinescu este o mare iubitoare de animale, în casa sa fiind mereu căței și pisici. Recent, ea a scris un mesaj care i-a întristat pe amicii săi. (vezi cine e bărbatul care a părăsit-o pe Nuami Dinescu)

Ea a postat o fotografie cu o pisică și a explicat: “Printul.meu. L-am pus in geanta, trebuia sa mergem la dr. Iustin Girea sa-i facă o injecție cu pneumo guard, sa l ajute sa respire. Am ieșit din curte, a scos asa, un scancet, și pentru ca și a prins o unghie in plasa genții ne-am întors din drum. Am întrat în casa, l-am scos din geanta și a murit. Atât. Asa se termina viata de om pisica, catel, o respirație, ultima și gata.”

Pisoiul actriței Nuami Dinescu a murit: "Îmi pare rău pentru sufletul tău"

„O Doamne ,mititelul -parca a vrut să se întoarcă acasa. Imi pare rau pentru sufletul tau dar gindeste -te ca ti-a simțit iubirea pînă în ultima lui clipa . Anul asta parca e mai complicat decît alți ani .Te îmbrățișez...Of ! Dragul de el , atât a putut să reziste , pentru el poate e mai bine ca nu mai suferă , dar rămâne suferința mamei lui care a facut tot ce era posibil . Nici nu vreau sa ma gandesc prin ce treceți. Găsiți puterea la celelalte suflețele pe care le aveți”, au reacționat amicii și admiratorii actriței.

“Imi pare sincer rau pentru piederea Dvs. Se vede ca a fost iubit si ingrijit si....mai conteaza si cum mori...s-a stins dintr-o viata frumoasa in brate pline de iubire si grija. Va doresc sa gasiti modalitati de a gestiona cat mai bine aceasta pierdere si sa va traiti cu bine tristetea. Caci dragostea pentru ele ramane vesnica”, au mai postat internauții.

Pisoiul actriței Nuami Dinescu a murit: "Știu ce înseamnă să pierzi un prieten cu blăniță"

“Îmi pare rău!Știu ce înseamnă să pierzi un prieten cu blaniță. Dar, așa cum au scris majoritatea persoanelor care au comentat la postare; trebuie să vă consolați cu gândul că i-ați oferit o viață atât de frumoasă împreună. Ați fost salvatoarea lui încă de la început....A plecat să îți țină mamei dumneavoastră companie acolo, în RAI! Vă îmbrățișez strâns! Fiți puternică!”, s-a mai scris pe pagina de facebook a lui Nuami Dinescu.

„Alaturi de tine, stiu unii nu înteleg asta, nu stiu cit de tare doare,eu am avut parte de astfel de experiențe....cica e doar un animal, aiurea , e un suflet de care te atașezi si va ramine o bucata din viata ta, a mea....ei vor muri odata cu noi....Nuami, simt durerea ta ! Imi pare nespus de rau ! Frumosul sufletel se va odihnii acum, iar in sufletul tau va ramane pentru totdeauna ! Numai cine nu a pierdut un astfel de sufletel nu intelege durerea asta . Eu o simt si acum dupa 7 luni ! Iti trimit o imbratisare din tot sufletul”, au încurajat-o amicii pe Nuami Dinescu.