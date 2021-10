Theo Rose a apărut la un eveniment fără lenjerie intimă. Reacția lui Cătălin Botezatu când a observat-o: "N-am chiloți astăzi"

In articol:

Theo Rose este una dintre cele mai cunoscute artiste ale momentului. Celebra cântăreață a trecut recent printr-un moment dificil, după ce a fost infectată pentru a doua oară cu noul coronavirus. Din fericire, tânăra nua avut o formă gravă, iar boala a trecut în timp util.

Theo Rose s-a prezentat seara trecută la un eveniment, acolo unde a și câștigat un premiu important.

Celebra cântăreață nu și-a pregătit niciun discurs, așa că a fost cât se poate de spontantă! Încă de la începutul discursului, ea a făcut un anunț care i-a luat pe toți invitații prin surprindere. Rochia pe care a purtat-o a pus-o în situația de a nu purta lenjerie intimă, iar vedeta s-a asigurat că va introduce asta în discursul ei. Aflat printre ceilalți invitați la eveniment, Cătălin Botezatu a izbucnit în hohote de râs.

„Dacă vă zic, crăpați de râs. Vedeam că toți oamenii care veneau să își ia premiul aveau un discurs pregătit sau erau oameni cu experiență, știau cum să spună, cu mulțumiri, cu din alea.

M-am gândit, uite mă, nu m-am pregătit și eu de acasă să zic și eu câteva vorbe deștepte aici la oamenii aceștia, să-i impresionez. Am venit așa, nu știu să zic nimic. Și când mă uitam așa prin sală l-am văzut pe Cătălin Botezatu. El îmi știe retardul și dacă îi zic că nu am chiloți pe mine leșină de râs. Următorul gând a fost să tac din gură, să nu mă fac de râs.

N-am chiloți astăzi. Așteptam cu nerăbdare să spun asta, a fost un an extraordinar pentru mine, într-adevăr, an pentru care am muncit mult. Știu că Dumnezeu m-a înzestrat cu câteva calități importante”, a povestit Theo Rose pe pagina ei de Instagram.

Cătălin Măruță a fost și el impresionat de ținuta lui Theo Rose

Theo Rose a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie cu rochia care a făcut furori la eveniment. Printre persoanele impresionate de apariția ei s-a numărat și Cătălin Măruță, care i-a transmis că speră să vină în această ținută la emisiunea pe care o prezintă.

„Sper că asta să fie ținuta la următoarea emisiune”, a fost comentraiul lăsat de Cătălin Măruță.

