Theo Rose a plătit scump prețul celebrității. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat: ”E greu, spre imposibil, să îți revii”

Theo Rose este una dintre tinerele talente care în ultimii ani a ajuns pe culmile succesului. Artista, deși și-a început cariera de mică, abia acum, spune ea, a ajuns la un nivel înalt, însă nu-și dorește să se oprească aici.

Vedeta a bifat și experiența de a fi prezentatorul unei emisiuni de talente, însă primordial pentru ea au rămas evenimentele, piesele pe care le scoate și concertele din țară și din străinătate

pe care le susține pentru românii care o apreciază.

Theo Rose: ”Am tras tare mult timp”

Astfel, pentru că are o agendă plină, Theo Rose a mărturisit în podcast-ul lui Gojira că a plătit scump prețul celebrității de care se bucură astăzi.

Pe lângă faptul că a mărturisit de nenumărat ori că a făcut terapie pentru a scăpa de unele probleme, iubita lui Alex Leonte spune că, fiind suprasolicitată, a ajuns să fie afectată psihic de sindromul burnout.

Deși are doar 24 de ani, în vara anului trecut, atunci când era angrenată în mai multe proiecte, Theo Rose s-a confruntat cu sindromul epuizării profesionale.

Vedeta spune că abia în lunile de iarnă a avut timp să se relaxeze și să își recapete forțele, până atunci însă, întrebările existențiale nu îi dădeau deloc pace.

“E greu, spre imposibil, să îți revii. Îți pui întrebări dacă merită să muncești atât. S-a întâmplat vara trecută când aveam câte două cântări pe zi. Și aveam și filmări toată ziua. Apoi seara trebuia să plecăm spre Iași sau în altă parte. Nu știam dacă mai apuc să dorm vreodată. Nu e deloc relaxant. Ai puțin timp să te relaxezi în astfel de perioade. Î n ianuarie, februarie e altfel. E o perioadă în care ar trebui să te încarci”,

a declarant Theo Rose în podcast-ul menționat anterior.

Reflectând asupra vieții sale, Theo Rose, deși se bucură enorm pentru reușitele pe care le-a bifat, spune că pentru toate astea a plătit în ani. Artista simte că a pierdut mult din etapele copilăriei și ale adolescenței, devenind parcă mult prea matură, într-un timp foarte scurt.

“Cred ca simt că am 35, 36 de ani. Am tras tare mult timp…și cum gândesc. Gândesc mult. Am ratat multe etape ale tinereții. Am luat în serios muzica de prea mică”, a mai spus cântăreața”, a mai spus cântăreața.