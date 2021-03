Theo Rose, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: ”Eram nesigură pe mine. Nu mai știam în ce direcție să merg”

In articol:

Theo Rose este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste, la momentul actual, din România. Tânăra a dat lovitura pe Youtube, și nu numai, în ultimul an odată cu participarea la competiția fenomen de la Kanal D, ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Theo a recunoscut de nenumărate ori că s-a confruntat și cu câteva probleme, care i-au pus sănătate în pericol, mai mult sau mai puțin.

Acum, artista și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor ei din mediul online, cărora le-a făcut câteva dezvăluiri pe care nu multă lume le știa. „ În primul rând ce m-a marcat foarte tare a fost moartea a 3 dintre bunicii mei, acum mai am o singură buncă. Toate aceste lucruri au instaurat în sufletul meu o frică. Frica de a nu mă îmbolnăvi, frica de a nu-i pierde pe ai mei.

Chestia asta m-a făcut să fiu un pic instabilă emoțional. S-a întâmplat ceva din momentul ăla, am devenit mult mai sensibilă, mă emoționez așa oricând la orice. Nu mai sunt eu așa „tanc” cum eram”, a mărturisit Theo Rose.

Theo Rose[Sursa foto: Instagram]

Theo Rose a ajuns pe mâna specialiștilor

Theo Rose a mărturisit că după ce și-a pierdut trei bunici și a încheiat colaborarea cu echipa de producție, care a ajutat-o la începutul carierei, a ajuns pe mâna doctorilor care au tratat-o și liniștit-o.

„Eram nesigură pe mine. Nu mai știam în ce direcție să merg. Nu am pățit în viața mea să simt să fug din preajma unor oameni. Înainte de fiecare concert vomitam. Îmi era frică de orice apariție TV, de orice concert. Nu puteam să mă controlez efectiv, mi-era frică să cânt pe scenă.

Am mers din doctor în doctor. Am ajuns la un doctor generalist, i-am explicat situația așa pe scurt și am zis că eu cred că o iau cu capul. Nu a mai durat mult și am încheiat colaborarea și vă spun cinstit că eu nu am mai făcut niciun atac de panică”, a mai spus artista.