Theo Rose, ieșire nervoasă în plină stradă! Un bărbat a venit la ea în parcare, iar ce i-a făcut a scos-o din minți: ”Dă-l dracu”

Theo Rose este una dintre cele mai urmărite și îndrăgite artiste de la noi. Felul său de a fi și talentul au adus-o pe culmile succesului.

Fanii, deloc puțini la număr, sunt mereu cu ochii pe conturile de socializare ale artistei, acolo unde acum au avut parte de o surpriză.

Theo Rose și-a ieșit din minți într-o parcare

Cântăreața este mereu cu zâmbetul pe buze și cu glumele la ea, molipsindu-i și pe cei din jur cu starea sa de bine. Însă, ca tot omul, Theo Rose are și momente când ajunge la capătul răbdarii, ceea ce s-a întâmplat recent, în timpul unei ieșiri în oraș cu prietena sa, Alexandra.

Cele două au dat o tură de oraș, iar când au ajuns la locul unde aveau treabă câteva zeci de minute, Theo Rose a avut parte o surpriză deloc plăcută, motiv pentru

care și-a ieșit din minți. Ea povestit acest lucru, ulterior, pe pagina personală de Instagram.

Pentru că a parcat într-o zonă cu plată, Theo Rose a fost șocată atunci când a aflat ce sumă trebuie să scoată din buzunar pentru a-și lăsa bolidul 30 de minute tras pe dreapta.

Mai concret, parcangiul i-a spus vedetei că, pentru că se află într-o zonă bună din Capitală, prețul parcării este de 150 de lei.

La auzul acestei sume, iubita lui Alex Leonte a uitat de inhibiții și a a avut un dialog… savuros cu bărbatul din fața sa.

"Am parcat la Victoriei și vine omul și zice cât stau, zic că o jumătate de oră. Și zice că face 147 de lei. Mă uit la el și zic un milion jumătate, de ce atâta? Zice că atâta costă jumătate de oră. Și îi zic apoi, adică 15 lei, 14, 7 lei, nu, poate ați greșit? La care el îmi spune că nu, că prețul este cum a zis el pentru că suntem la Piața Victoriei, acolo e Guvernul. Și zic ce dracu e Guvernul ăsta, Burj Khalifa de trebuie să plătesc un milion jumate pe jumătate de oră? Dă-l dracu de Guvern, de tot, că eu nu plătesc 150 de lei pentru 30 de minute, nu am nevoie de nimic, nu vreau, a povestit Theo Rose pe Instagram.

Ulterior, după discuția avută cu parcangiul, recunoscând ulterior că a spus unele vorbe la nervi, Theo Rose le-a mărturisit admiratorilor săi că, de fapt, totul a fost o farsă.

Omul care ar fi trebuit să o taxeze pentru parcare, este fanul ei, iar de bucurie că o vede pentru prima dată în carne și oase s-a gândit să-i facă o farsă. Totul ca mai apoi să îi spună că este artista lui preferată, motiv pentru care parcarea nu o costă niciun ban.

”După mi-a zis: Domnișoară, am glumit, vă știu de pe TikTok, nu vă iau niciun ban. După ce am făcut scandal, mi-a zis că a fost o glumă, că-s una dintre artistele lui preferate. Doamne, ce am mai zis acolo!", le-a mai spus artista fanilor.