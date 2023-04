Theo Rose nu se aștepta să pățească asta. Ce i s-a întâmplat în timpul ședinței foto pe care a organizat-o cu doar două luni înainte de a-și aduce bebelușul pe lume. A rămas fără cuvinte

In articol:

Theo Rose este iubită și îndrăgită de mulți români, iar vedeta este foarte apropiată de cei ce o apreciază, ținându-i pe aceștia la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa și împărtășind cu fanii ei atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Ei bine, mult a fost, puțin a mai rămas, până când vedeta își va strânge bebelușul la piept, motiv pentru care a dorit să facă o ședință foto, pentru a păstra amintire câteva imagini cu burtica de gravidă. Cântăreața le-a arătat internauților câteva dintre ținutele pe care le-a purtat, dezvăluindu-le totodată că și-a dorit să fie o ședință foto diferită față de cele clasice, motiv pentru care chiar s-a amuzat cu echipa sa pe baza acestui subiect, Le-a explicat colegilor că nu s-ar fi văzut pozând clasic, asemenea altor femei însărcinate.

Citește și: „Când îl calc pe coadă, îmi arată el mie” Theo Rose nu a mai rezistat și a zis ce a pățit în urmă cu o seară! Artista este totuși încrezătoare că ea și fiul ei se vor înțelege

Mai mult decât atât, tânăra a mai precizat că a fost uimită de transformarea sa și de cum echipa ei a avut grijă să arate impecabil pentru fotografiile realizate în cadrul ședinței.

Totodată, Theo Rose a mai precizat că, deși a luat câteva kilograme în timpul sarcinii, aceasta este extrem de mulțumită de felul cum arată acum.

Citeste si: „Urmează să oficializez relația cât de curând. M-a bulversat”. Dinu Maxer are planuri serioase cu noua iubită, la scurt timp după separarea de Deea Maxer- kanald.ro

Citeste si: Avertisment fără precedent din partea SUA! Lovitură pentru Kiev- stirileprotv.ro

„Am făcut niște poze...ce vorbești! Am făcut niște poze îndrăznețe, am râs cu echipa la final că eu nu am vrut să fac poze de gravidă pentru că, deși îmi place să văd la alte fete pozele acelea clasice de graviduță, eu nu mă regăsesc fiindcă eu nu sunt foarte elegantă și m-aș fi uitat la pozele acelea și nu m-aș fi recunoscut. Și am zis că dacă tot fac chestia asta pentru mine, fie găsesc o idee îndrăzneață, ori nu mai fac deloc. Și am găsit niște idei pe internet la o fată pe care o urmăream, care tot așa se pozase gravidă și le-am arătat ideile (n.r. echipei) și au construit pe baza imaginilor respective. Și eu le-am zis: Nu am niciun fel de limită, hai să pozăm! Pentru că nu se știe niciodată dacă eu mai arăt așa, e prima dată în viața mea când mai am și eu o formă, hai să facem frumos, să îmi amintesc și eu de mine când am arătat cât de cât a om.", a dezvăluit Theo Rose, pe Instagram.

Theo Rose își dorește să nască natural

În urmă cu ceva timp, pe Instagram, Theo Rose a vorbit despre naștere, precizând că a decis să nască natural, mai ales că, nu de puține ori, artista a mărturisit că îi este frică de operații. Dacă poate evita intervenția chirurgicală, aceea de cezariană, cântăreața este decisă să îl aducă pe lume pe fiul ei pe cale naturală.

Citeste si: „Noi suntem familia lui.” Ce acuzații i-a adus Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian, lui Doru Gușman- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 27 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Camilla Parker a reusit să schimbe istoria! Soției regelui Charles al III-lea nu i se va mai spune "regina consoartă"- radioimpuls.ro

Citește și: Theo Rose s-a gândit cu cine ar vrea să se bată în cușca RXF! A spus numele ”adversarei”, fără rețineri: „E și micuță ca mine. Și cu copil”

„M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi. Am și zile în care sunt curajoasă și zic: 'Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi. Cred că e normal să-ți mai fie frică că totuși, e cea mai importantă experiență din viața unei femei”, a spus Theo Rose, pe Instagram.