„Când îl calc pe coadă, îmi arată el mie” Theo Rose nu a mai rezistat și a zis ce a pățit în urmă cu o seară! Artista este totuși încrezătoare că ea și fiul ei se vor înțelege

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, tânăra este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci cântăreața le-a povestit internauților că, spre surprinderea sa, bebelușul ei pe care îl poartă în pântece a fost destul de cuminte cât timp a avut treabă, însă abia pe seară, când artista a ajuns acasă, micuțul a devenit destul de agitat.

Citește și: „Mi-am imaginat că fac cancer” Theo Rose a fost complet dată peste cap. Afecțiunea cu care s-a luptat mult timp

Citeste si: „Urmează să oficializez relația cât de curând. M-a bulversat”. Dinu Maxer are planuri serioase cu noua iubită, la scurt timp după separarea de Deea Maxer- kanald.ro

Citeste si: S-a dezlănțuit iadul într-o regiune din Rusia- stirileprotv.ro

„Eu mi-am început ziua de azi noapte de la 3. Începe să mă pregătească, e de bine, foarte frumos, deja mă pregătesc de cină, ce să vă zic. Cred că ieri, la ședința foto, l-am cam enervat. M-am propus toată pe acolo, cu tensiunea mică, cu urechile înfundate, figuri. Cred că a zis copilul meu stai că vezi tu diseară și mi-a arătat el mie. Dar am eu o vagă bănuială că asta o să fie relația noastră și după ce o să ne cunoaștem. Dragoste, liniște, că nu m-a deranjat cu nimic copilul meu până acum, dar cred că atunci când îl calc pe coadă, îmi arată el mie și, bineînțeles, și eu lui la rândul meu, că n-ai ce să faci. Trebuie să știe de mamă”, a povestit Theo Rose pe rețelele de socializare.

Theo Rose și Anghel Damian vor avea parte de sprijin, după nașterea bebelușului

În urmă cu ceva timp, pe rețelele de socializare, Theo Rose a fost întrebată de către fani cine o va ajuta cu creșterea și îngrijirea fiului ei, având în vedere că atât ea, cât și Anghel Damian sunt implicați în numeroase proiecte.

Astfel, vedeta a explicat că ea și partenerul ei au găsit o soluție privind această situație.

Citește și: „Trebuia să-mi fac OnlyFans” Theo Rose, așa cum nimeni nu a mai văzut-o până acum! Deși este însărcinată în șapte luni, artista s-a dezbrăcat de inhibiții și a pozat într-un pictorial incendiar

Citeste si: „Noi suntem familia lui.” Ce acuzații i-a adus Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian, lui Doru Gușman- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 aprilie 2023. Ce sfânt este sărbătorit în calendarul ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: Printul William a rupt tăcerea în legătură cu presupusa relație amoroasa cu Rose Hanbury- radioimpuls.ro

"Are cine să mă ajute. Am stabilit că vine o doamnă pe timpul zilei, de luni până vineri, de dimineața, devreme, până seara. Ca să putem să ne mișcăm, dacă avem treabă în oraș. Ceea ce o să fie, că na, v-am zis că încep activitățile. Și mama, care s-a oferit să ne stea la dispoziție în weekenduri, când o să am cântări, să rămână și noaptea. Sau să mă mai odihnesc și eu nopțile și să stea ea.", a spus Theo Rose, într-un live, pe Instagram.

Anghel Damian și Theo Rose [Sursa foto: Instagram]