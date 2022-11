Ți se face pielea de găină. Gheorghe Turda, semn rău la înmormântarea lui Alexandru Arșinel! Nu a spus până acum ce i s-a întâmplat la ieșirea din cimitir

In articol:

Au trecut deja două luni de când Alexandru Arșinel a trecut în neființă, iar plecarea sa la cele sfinte a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut. Regretatul actor a fost condus pe ultimul drum de rude, colegi de breaslă și numeroși prieteni, printre care și Gheorghe Turda.

Cunoscutul interpret de muzică populară a avut parte de un incident la tragicul eveniment. Din cauza supărării, acesta nu a mai fost atent pe unde calcă, așa că s-a împiedicat de o balustradă și a căzut direct pe pământ, chiar înainte de a ieși din cimitir. În urma accidentului petrecut la înmormântarea lui Arșinel, cântărețul s-a ales cu o coastă fisurată.

Gheorghe Turda a mers la spital pentru mai multe investigații, însă medicii i-au explicat că nu se mai poate face nimic pentru a se vindeca.

„ Am fost la înmormântarea lui Arșinel și, când am ieșit din cimitir, m-am împiedicat de o balustradă mică, am căzut pe spate, m-am lovit la șale și mi-am fisurat o coastă, nu e ruptă.Am fost și la spital și mi-au spus că nu se mai repară. Coastele nu se repară, nu se mai pot pune la loc”, a povestit el pentru Click!

Ce spun superstițiile

Conform superstițiilor, o persoană care cade în cimitir, după înmormântarea cuiva, ar putea fi chiar următoarea pe lista celor care ajung să se stingă din viață. În același timp, tot în tradiția populară se mai spune că, persoana decedată voia să plece cu cineva drag de pe pământ.

Ei bine, însă, Gheorghe Turda știe că acestea sunt doar niște superstiții din moși strămoși și nu se teme deloc, ba mai mult decât atât, chiar și cu problemele de sănătate din prezent, interpretul de muzică populară continuă să-și susțină concertele programate.

„ Dar chiar și așa mă deplasez la concerte. Plec la Roma, pe 1 Decembrie voi cânta la Sibiu, iar de Crăciun voi cânta pentru românii din Madrid. Nu îmi e frică să zbor, n-am căzut eu cu avionul cu Ceaușescu… în 1975, nu cad acum”, a mai povestit Gheorghe Turda.

