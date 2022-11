"Cum să nu îți fie dor de el?" Colegii nu l-au uitat pe Alexandru Arșinel. Gestul impresionant făcut de actorul Vasile Muraru, în amintirea regretatului său prieten

In articol:

Au trecut aproape două luni de când Alexandru Arșinel s-a stins din viață, dar durerea este încă una nemărginită în sufletele celor care l-au iubit. Familia și colegii de breaslă îl plâng pe maestru și recunosc că nu se pot obișnui cu lipsa lui.

Vasile Muraru, unul dintre prietenii de seamă ai lui Alexandru Arșinel, vizitează destul de des mormântul actorului, iar atunci când merge la mănăstiri, nu uită niciodată să-l pomenească.

Alexandru Arșinel, veșnic în inimile celor care l-au iubit

Alexandru Arșinel a părăsit această lume, dar amintirea lui este vie în inimile celor care l-au apreciat și care l-au iubit, de-a lungul timpului. Vasile Muraru, unul dintre colegii maestrului, mărturisește că îi este greu atunci când urcă pe scenă, și asta pentru că, de câte ori ajunge la teatru, cabina este goală fără bunul lui prieten: "Îmi este dor de Alexandru, normal. Cum să nu îți fie dor de el? Nici nu îmi vine să cred că nu mai este printre noi. M-am ocupat de înmormântare, m-am dus la pomana de 40 de zile, m-am dus unde m-am dus și tot nu cred că a murit. Alexandru Arșinel era pus mereu pe șotii, pe glume, nu putea să stea. A fost generația lor de oameni veseli, să facă tot felul de șotii, de glume." , a mărturisit Vasile Muraru, pentru click.ro.

Alexandru Arșinel [Sursa foto: Captură YouTube]

Gestul emoționant făcut de Vasile Muraru, în amintirea lui Alexandru Arșinel

Vasile Muraru are grijă ca Alexandru Arșinel să fie pomenit tot timpul, nu numai la teatru. Acesta a dezvăluit că el și soția lui obișnuiesc să-i plătească slujbe regretatului actor, atunci când merg la mănăstiri: "Am fost la Cimitirul Bellu, pentru că acolo a fost totul. Dumnezeu să îl ierte! Noi ne ocupăm de sufletul lui. Am fost cu soția și pe la mănăstiri, unde i-am plătit slujbe. Este și normal ca toată lumea să aibă grijă de sufletul lui, Alexandru Arșinel a fost o valoare nu numai ca și artist. El s-a luptat pentru tagma actoricească, pentru meseria asta și pentru calitatea actului artistic.", a povestit colegul de breaslă al lui Alexandru Arșinel, pentru sursa citată.

Ba mai mult, Vasile Muraru a dezvăluit că are de gând să construiască, în incinta Teatrului de Revistă "Constantin Tănase" un mic muzeu în memoria tuturor actorilor de seamă, care au încetat din viață: "O să facem un muzeu al teatrului, am mai vorbit și cu nepoata doamnei Stela de acest lucru. Ea o să ne mai dea niște rochii, ne mai dă ce mai are pe acasă de la doamna Stela și ce mai avem de la domnul Nae, de la Cristina (n.r – Stamate) și o să le facem un loc special, dedicat lor. În cabina lui Alexandru Arșinel am rămas numai eu.", a declarat Vasile Muraru.

Vasile Muraru [Sursa foto: Captură YouTube]