Titi Aur, declarații cutremurătoare de pe patul de spital! "Eram cu două surse de oxigen, nu aveam aer"

Titi Aur, infectat cu COVID-19, face declarații șocante de pe patul de spital. Cum se simte în aceste momente fostul pilot de curse?!

Titi Aur, declarații de pe patul de spital

Titi Aur a fost infectat cu COVID-19, iar la momentul actual este internat în spital.

Fostul pilot de curse a transmis un mesaj dur pentru cei care nu cred în existența virusului.

”Eram sufocat, veneam cu saturația sub 70 la sută. Este traumatizant. Vreau să transmit pentru cei care demonstrează, fraților, nu mai transmiteți acea minciună că nu există covid. Deveniți autorii morali ai unor tragedii. Transmiteți un mesaj eronat. Există COVID-19 și este foarte adevărat”, a spus Titit Aur, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

De de pe patul de spital, Titi a mai adăugat faptul că starea lui de sănătate este mai bună la momentul actual.

Acesta mai susține că a contractat o formă destul de gravă și a ajuns la spital cu un plămân afectat în proporție de 30%, iar acum a ajuns la 45%.

”Da, sunt la spital, dar sunt ultimele momente aici. Sunt mult, mult mai bine. Eram cu două surse de oxigen, nu aveam aer. Senzaţia e traumatizantă, am trecut prin multe în viaţă, dar acum a fost, de departe, cea mai traumatizantă situaţie. Am avut parte de o îngrijire. Am avut o formă gravă, galopantă, am venit cu 30% plămân afectat, am ajuns la 45%. De la 28 martie până pe 1 aprilie am avut un fel de gripă. Am zis că ăsta-i covidul si o să scap. Pe 1 aprilie, când am avut prima senzație de lipsă de oxigen, ajunsesem cu 30 la sută plămân afectat”, a mai adăugat Titi Aur.