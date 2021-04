Titi Aur, în stare gravă la spital! Declaraţii de pe patul de spital: "Nu mă simt foarte bine şi nu pot respira fără mască"

In articol:

Titi Aur a făcut primele declaraţii de pe patul de spital. Fostul pilot de curse este internat, după ce a contractat virusul COVID-19.

Titi Aur, în stare gravă la spital

Titi Aur a fost internat la spital, după ce s-a infectat cu noul coronavirus.

Starea de sănătate nu pare a fi una bună, iar primele declarații, de pe patul de spital, sunt de-a dreptul șocante. Fostul pilot de curse susține că nu se simte foarte bine și că nu poarte respira fără mască. Plămânii îi sunt afectați în proporție de 30%.

Citeste si: Titi Aur este infectat cu COVID-19! Cum se simte la momentul actual celebrul pilot de curse: "Sunt cu mască de oxigen"

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

„Nu mă simt foarte bine, nu pot respira fără mască, și acum am oxigen la nas, niște tubulețe. Încerc să vorbesc puțin cu dumneavoastră, sper că nu prea mult, pentru că mă apucă tusea dacă vorbesc prea mult. Sunt internat de joi, am fost depistat duminică, am primit tratament acasă pentru că nu aveam afectat plămânul, la toate controalele făcute duminică, dar joi am avut probleme, dificultăți cu respirația și am venit la spital.

Titi Aur[Sursa foto: Facebook]

La computerul tomograf s-a văzut că ambii plămâni sunt afectați în proporție de 30%, ceea ce înseamnă deja grav. 85% dintre pacienții COVID nu au plămânii afectați și pot fi tratați acasă, bineînțeles, tot sub supravegherea medicului.

Citeste si: Fostul pilot de curse, Titi Aur, despre accidentul din Andronache: ”Șoferița are cea mai mică parte de vină”

Eu fac parte din cei 15% de ghinioniști, cu plămânii afectați, ceea ce înseamnă internare obligatorie, tratament intensiv și urmărite toate analizele. Este foarte multă grijă și implicare din partea personalului medical.

Știam despre COVID, nu fac parte din cei care spun că nu există, am purtat mască mereu, chiar îmi spuneau colegii că nu mi-au văzut fața de un an de zile. Am umblat cu mască, am încercat să mă protejez”, a declarat Titi Aur pentru Digi24 .