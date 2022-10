TJ Miles a fost la închisoare! Povestea din trecutul său pe care nu a spus-o nimănui! De ce a fost arestat? "Am avut un avocat foarte bun"

In articol:

TJ Miles este un nume nou apărut în vizorul românilor, acesta uimindu-și de fiecare dată urmăritorii cu stilul său excentric, greu de confundat. A devenit cunoscut pentru filmulețele postate pe YouTube și TikTok și pentru participarea în concursuri sportive, dar puțini știu momentele grele din viața sa.

Ce ilegalități a făcut TJ Miles?

Cert este că, pe oricine întrebi, îți va spune că TJ Miles este un adevărat personaj.

TJ Miles este cunoscut drept un personaj amuzant, care te face să râzi, datorită carismei lui. TikToker-ul are însă și o poveste neștiută din trecutul său, pe care nimeni nu se aștepta să o audă vreodată. La un moment dat, TJ Miles și-a asigurat luxul și opulența cu care ne încântă ochii de fiecare dată și cu acțiuni ilegale. Invitat la Detectorul de minciuni, acesta a dezvăluit ce lucru nepermise de lege a făcut, pentru a câștiga bani.

"Da, am câștigat bani și din ilegalități. Absolut. Sunt chestii pe care nu le-am spus niciodată. Lumea știe că am făcut chestii, dar nu am spus amănunte, detalii. Mai bine spun ce nu am făcut, ca să se înțeleagă. Nu am folosit fetele, am respect, o iubesc prea mult pe mama ca să pun o fată să facă chestii pentru mine și nu am prostit oameni bătrâni să le iau banii, nu am făcut fraudă niciodată în viața mea. Am fost departe de fete, de fraude, de oameni care nu au putut să ia decizii corecte, oameni cu probleme mintale și pur și simplu am făcut o chestie pe care dacă nu o făceam eu, o făcea altcineva. Un joc, îl numim Hustle.", a declarat TJ Miles.

TJ Miles a fost arestat

Dacă te-a uimit povestea, asta nu e tot. TJ Miles a vizitat și închisoarea. Tot el a dezvăluit și aceste detalii, de ce a fost închis, cât timp a stat acolo și cine l-a ajutat să iasă.

"Nu am fost niciodată găsit vinovat. Am fost nevinovat. Am fost arestat, nu am stat mult. Am intrat și am ieșit. Nu am ajuns să stau la închisoare peste noapte, pentru că am avut un avocat foarte bun. Când am avut eu o problemă, în Canada se merge foarte tare. Prima dată când m-au prins, mi-au dat drumul. M-au mai prins o dată și am reușit și de data asta să ies.", a povestit TJ Miles, la Detectorul de minciuni.

