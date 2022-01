Ce afaceri are în realitate TJ Miles. Celebrul vlogger nu este prezent doar pe rețelele sociale

In articol:

TJ Miles este unul dintre cei mai apreciați vloggeri și tiktokeri de la momentul actual. Însă, pe lângă aceste activități, TJ Miles este implicat și în lumea afacerilor. Iată ce afaceri are acesta!

Ce afaceri are TJ Miles

TJ Miles, pe numele real Tiberiu Iordache, a devenit cunoscut datorită clipulețelor amuzante de pe TikTok și a conținutului educativ postat pe YouTube. Vibe-ul său fresh din Occident i-a făcut pe români să îl aprecieze foarte mult, iar astăzi, Miles este unul dintre cei mai urmăriți influenceri din România. Însă, pe lângă aparițiile din online, TJ are și o afacere, și anume, un service auto. Potrivit declarațiilor sale, acest service auto este complet diferit față de cele de la noi, având un vibe american: „Am adus conceptul unui service în România. Lumea de aici mi s-a părut puțin închisă la anumite chestii, la educație, la cum gândești.” Deschiderea unei afaceri a fost și motivul pentru care TJ Miles a decis să se întoarcă în țara natală.

Câte tatuaje are TJ Miles

TJ Miles are o pasiune profundă pentru tatuaje și alege să își picteze pe corp toate momentele marcante din viață. Numărul acestora a depășit de mult timp cifra 10, vloggerul având tatuat întregul piept plus ambele brațe. Într-unul din vlogurile sale, creatorul expresiei virale „Big Blană” le-a mărturisit urmăritorilor săi că are în plan să își tatueze întreaga viață pe spate.

Acest lucru ne face să credem că Miles nu va încetă să își picteze corpul:

Tatuajul cu cea mai mare încărcătură emoțională pe care și l-a realizat TJ Miles este localizat pe piept și conține numele bunicii sale materne, care l-a crescut

și l-a protejat cu toată iubirea sa. Legat de acest tatuaj, creatorul de conținut a ținut să menționeze că bunica a fost singura persoană cu care a comunicat în limba română și datorită ei nu și-a uitat complet limba nativă:, au fost cuvintele lui Miles, în cadrul unei emisiuni TV, despre cel mai important tatuaj al său.

