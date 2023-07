”Toată lumea mai greșește” Reacția lui Sorin Bontea, după ce a fost aspru criticat din cauza unui preparat. Cum se apără chef-ul după ce gurmanzii i-au bătut obrazul?

In articol:

Sorin Bontea nu mai are nevoie de vreo descriere, căci bucătăria l-a scos la rampă, fiind acum unul dintre cei mai apreciați chefi de la noi.

Atât de mult este urmărit și aplaudat pentru ceea ce face în bucătărie că a ajuns să își împartă rețetele prin țară, astfel încât, prin intermediu unei aplicații, toți pofticioșii să se poată bucura de preparatele sale.

Sorin Bontea se apără după ce rețetele i-au fost dur criticate

Doar că odată cu răspândirea rețetelor sale, chef-ul și-a atras și multe critici, nu doar laude. Oamenii care au gustat preparatele făcute după rețeta vedetei show-ului culinar nu au fost deloc mulțumiți de ceea ce au primit în urma comenzii făcute. Astfel că nu puține au fost remarcinile negative făcute de gurmanzii din multe zone ale țării.

În fața unor asemenea cuvinte, deloc de laudă, Sorin Bontea a luat atitudine și s-a apărat prin cuvinte. Chef-ul spune că, practic, nu este vina sa pentru ceea ce au primit oamenii la comanda unui preparat făcut după rețeta sa.

Și asta pentru că el a dat aceeași rețetă la toți bucătării, atât scris, cât și filmat, pentru ca cei în cauză să urmeze ca la carte toți pașii necesari. A avut încredere, aici poate este greșeala lui, și oricum nu poate controla fiecare preparat în parte.

„Asta e o chestie pe care eu nu prea pot s-o controlez, pentru că este un fel de franciză și… Eu am dat rețetele pe unde trebuia să le dau, exact cum se face, cu video, cu tot, cu tot. Ele se fac în mai multe orașe și acuma totul depinde doar de bucătarul care le face. Aici era treaba firmei respective, mă rog. Se fac în Timișoara, se fac în Cluj, se fac în București, Constanța… Nu prea pot să le controlez pe toate. Crezi pe cuvânt bucătarul care le face că le face cum trebuie. Toată lumea mai greșește, nu este nimeni perfect. Eu nu am primit critici la modul ăsta. Eu am creat rețeta, le-am făcut și video, tot ce trebuia făcut. Acuma, eu când am făcut rețetele respective, nu erau oase în coaste… Am citit și eu ce s-a scris. Asta nu mai pot să controlez eu absolut deloc, din păcate. E adevărat că totul se răsfrânge asupra mea. Eu nu am cum să fac rețetele în același timp și-n București, și-n Timișoara, și-n Craiova, și-n Cluj. Sunt rețetele mele, e adevărat. Am explicat cum ar trebui să fie făcute, dar mna, mi-am ales niște restaurante care le făceau cum trebuie. Asta e problema în bucătăria românească, din păcate. E vorba și de restaurante, în general, nu doar ce mi se întâmplă mie personal”, este reacția lui Sorin Bontea, conform FANATIK.

Ba mai mult decât atât, colegul lui Dumitrescu și a lui Scărlătescu spune că nu puține au fost dățile când chiar a verificat cum i se pregătesc rețetele.

Doar că de fiecare dată, atunci când a comandat el sau a pus pe cineva să o facă pentru el a primit ce trebuie. Rareori s-a întâmplat să găsească o cantitate prea mare a vreunui ingredient, dar niciodată nu a fost ceva atât de rău precum spun cei care nu au fost mulțumiți de ce au primit prin aplicația de comandare a mâncării.

”Eu mai cer acasă, dar nu pot controla, mai cer să mi se aducă. Mai pun și pe alții. Nu mi s-a întâmplat. Da, au mai fost situații să găsesc prea mult iceberg în tacos, dar sunt niște cantități, niște rețete. Oricum, e clar că s-a întâmplat și nu e în regulă. Eu sper să o reglez oricât de mult se poate”, a mai spus Sorin Bontea.