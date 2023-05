„Toată noaptea nu am dormit” Vlăduța Lupău nu a mai putut închide un ochi după ce a aflat vestea! Artista a povestit prin ce a trecut

In articol:

Vlăduța Lupău se află în cea mai aglomerată perioadă din an din punct de vedere profesional. Artista este nevoită să ajungă dintr-un colț al altul al României într-un timp limită și uneori se poate confrunta cu situații în care să fie pusă în fața unei întârzieri nedorite. Pentru că este un om foarte punctul, care pune mare preț pe corectitudine, preferă de fiecare dată să ajungă la timp la destinație, indiferent de obstacolele pe care le întâmpină pe drum.

Pentru a face haz de necaz, Vlăduța Lupău a povestit admiratorilor ei din mediul online că nu a mai putut să doarmă deloc noaptea după ce a aflat că ar fi existat posibilitatea să întârzie la următorul eveniment pe care l-ar fi avut în Vâlcea. Mai mult decât atât, artista a dezvăluit că a avut chiar și mai multe vise în care temerile ei se adevereau.

„Toată noaptea nu am dormit, asta așa ca o paranteză aici, pe Instagram, pentru că tot am auzit că este ambuteiaj pe Valea Oltului, iar eu la noapte trebuie să ajung la Vâlcea și toată noaptea am visat că am intrat într-un tunel, a fost o coadă mare mare, și n-am mai terminat, și n-am mai ajuns, și n-am mai ieșit din coada aia. Ca să înțelegeți, eu sunt un om punctual și cine mă cunoaște nu mă poate contrazice. Dacă waze îmi arată că întârzii 5 minute, nu există, eu trebuie să recuperez. Și așa au rămas șoferii mei fără permis.”, a spus Vlăduța Lupău în mediul online.

Citeste si: Deea Maxer a vorbit pentru prima dată de divorțul dintre ea și Dinu Maxer! Motivul pentru care nu se mai înțelegeau: „Nepotrivire de caracter, irascibil, violent verbal”- kanald.ro

Citeste si: Explozie puternică lângă București, în această dimineață! O persoană a murit. Alimentarea cu gaze a fost oprită, iar traficul restricționat- stirileprotv.ro

Citește și: Vlăduța Lupău a ajuns la medic! Cu ce probleme de sănătate se confruntă de această dată

Vlăduța Lupău, probleme de sănătate

Vlăduță Lupău se confruntă de ani buni cu aceleași probleme de sănătate, din pricina cărora a consultat foarte mulți medici pentru a găsi o rezolvare. Mai exact, artista a mărturisit că de mai bine de 7 ani se confruntă cu o tuse seacă, lucru care îi afectează inclusiv corzile vocale.

După mai mult investigații atât în România, cât și în afară, a primit și un diagnostic, respectiv hernie hiatală.

Citește și: „Mi s-a confirmat” Vlăduța Lupău cere să fie operată, dar medicul nu vrea! Ce diagnostic i s-a pus, după ce a fost consultată la Paris?!

Citeste si: „Simțeam că ajungem acolo, dar nu am avut curaj.” Deea Maxer a vorbit public, pentru prima dată, despre divorțul de Dinu. Ce declarații a făcut artista despre ceea ce s-a întâmplat în relația lor- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 și 21 mai 2023. Sărbători importante pentru români!- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce se întâmplă cu divorțul Ancăi Țurcașiu de fostul soț? Vedeta este nevoită să plătească sume mari pentru partaj- radioimpuls.ro

„Mi s-a confirmat și aici, ca în România, că am o hernie hiatală, care e cumva la stomac, care îți provoacă refluxul gastroesofagian. Ala când vine în gât, tușești sec, pentru că încerci să elimini ceva, dar n-ai ce. Mi-am făcut zilele trecute o endoscopie și mi-au măsurat hernia, dar au zis că e mică și nu vor să mă opereze, deși eu insist să mă opereze.

Am venit la doctorul meu din Paris, care nici el nu vrea să mă opereze, pentru că hernia asta hiatală e foarte mică și mi-a dat un tratament, mult mai dur, am două plase de medicamente. Din nou o să acționez și pe tuse, și pe reflux, și pe alergii și pe corzile mele vocale pe care se pune presiune de la atâta tușit”, a mai spus Vlăduța Lupău.