„Mi s-a confirmat” Vlăduța Lupău cere să fie operată, dar medicul nu vrea! Ce diagnostic i s-a pus, după ce a fost consultată la Paris?!

De ani de zile, Vlăduța Lupău se confruntă cu o problemă de sănătate care pare că nu mai are rezolvare! A mers pe la mai mulți medici, cu diferite specializări și a făcut mai multe investigații, pentru reuși să identifice și să trateze definitiv problema tusei cronice cu care se luptă de o bună bucată

de timp și care, în timp, îi poate afecta vocea!

Ei bine, după ultimele analize făcut într-un spital din Cluj, artista a decis să se lase pe mâinile unui medic din Franța, care după câteva investigații, i-a confirmat deja diagnosticul pus de medicii din România.

Vlăduța Lupău: „C ică tușesc psihic, dar nu”. Prin ce a trecut artista ani de zile

Nu este niciun secret faptul că aceasta este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de muzică de petrecere de la noi, iar dovadă este chiar agenda ei plină cu evenimente la care este chemată să cânte. Astfel că problema ei cu tusea ăi cam pun bețe-n roate, căci, în timp, îi pot fi afectate corzile vocale. Deși a fost consultată de o mulțime de medici, Vlăduța Lupău nu a reușit să trateze definitiv.

Astfel că ea a apelat la ajutorul medicului ei din Paris.

„Tușesc de ani de zile, o tuse seacă, cronică, de care nu mai scap. Am scăpat de ea doar pe perioada sarcinii când uterul a împins stomacul în sus, pentru că, de fapt, se pare se pare că am o hernie hiatală. Cum am descoperit? Tot aici, la medicul ăsta, în Paris, care mi-a dat un tratament și din a doua zi, minune, n-am mai tușit. A acționat pe tuse, alergii și pentru corzile mele vocale, acum a revenit tusea puternic și tușesc atât de tare și sec dimineața, seara, adică tușesc non-stop, practic e nasol. Mi-ați spus mulți că treceți prin ce trec eu. Eu am consultat în 7-8 ani foarte mulți medici, mi-am făcut toate analizele la alergolog, la tiroidă, nu am nimic, la plămâni, radiografii, spirometrii, după cică tușesc psihic, dar nu”, a povestit Vlăduța Lupău pe contul ei de Instagram.

Vladuta Lupău [Sursa foto: Instagram]

Artista a cerut să fie operată, după ce i s-a confirmat diagnosticul: „Am o hernie hiatală”

Imediat cum medicul în care avea cea mai mare încredere i-a confirmat temerile, Vlăduța Lupău nu a stat prea mult pe gânduri și a cerut să se intervină chirurgical, pentru a scăpa definitiv de problemă, însă doctorul a refuzat. În schimb, i-a prescris un tratament mai puternic decât cel precedent, iar artista speră ca va scăpa astfel definitiv de tuse.

„Mi s-a confirmat și aici, ca în România, că am o hernie hiatală, care e cumva la stomac, care îți provoacă refluxul gastroesofagian. Ala când vine în gât, tușești sec, pentru că încerci să elimini ceva, dar n-ai ce. Mi-am făcut zilele trecute o endoscopie și mi-au hernia, dar au zis că e mică și nu vor să mă opereze, deși eu insist să mă opereze. Am venit la doctorul meu din Paris, care nici el nu vrea să mă opereze, pentru că hernia asta hiatală e foarte mică și mi-a dat un tratament, mult mai dur, am două plase de medicamente. Din nou o să acționez și pe tuse, și pe reflux, și pe alergii și pe corzile mele vocale pe care se pune presiune de la atâta tușit”, a mai dezvăluit aceasta.