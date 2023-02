Toată pensia lui Rică Răducanu se duce pe medicamente. Familia fostului sportiv abia se descurcă din venitul soției: „Nu se poate trăi așa! Toate s-au scumpit”

In articol:

În ultimii ani, Rică Răducanu a început să aibă probleme de sănătate, pentru care medicii i-au recomandat mai multe tipuri de medicamente.

Astfel, fostul sportiv nu are de ales și dă lunar o sumă fabuloasă pentru a cumpăra pastilele. Rică a dezvăluit că jumătate din venitul familiei se duce doar pe acestea, fostul fotbalist și soția sa fiind nevoiți să trăiască doar din pensia soției.

Citește și: "Doar la morgă mai trece!" Boala de care suferă Rică Răducanu. Se luptă cu ea de ani de zile: "Am făcut tratament și tot felul de terapii"

Citeste si: Bogdan Mocanu a câștigat meciul RXF! Artistul l-a învins pe Vicenzo Final Boss în doar 30 de secunde- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Rică Răducanu, revoltat din cauza scumpirilor și a pensiei mici

La 76 de ani, Rică Răducanu a ajuns să se descurce destul de greu cu banii, și asta pentru că pensia în valoare de 2000 de lei pe care o încasează lunar se duce exclusiv pe medicamente.

Fostul portar este extrem de revoltat din pricina discrepanței care există între veniturile românilor și prețurile extrem de mari ale produselor, care pare că se măresc de la o zi la alta.

Acesta recunoaște că este extrem de norocos pentru că o are pe soția sa lângă el, neștiind ce ar fi făcut fără ea.

„Marea problemă e că ăştia ne spun ce vor ei la televizor şi noi, ceilalţi, acasă, constatăm de ceva vreme că nu e deloc aşa. Nu mai departe povestea cu creşterea pensiilor. Nu ştiu despre ce creştere se discută la televizor, aproape în fiecare seară. În buzunarul meu nu se simte mai nimic. Nu am simţit absolut nicio creştere, deşi toată lumea a vorbit despre creşterea pensiilor. Am ajuns să cheltuiesc circa 2.000 de lei doar pe medicamente. Adică o pensie din două, câte avem în casă în acest moment. O pensie se duce doar pe medicamente.Şi ca la noi mă gândesc că se întâmplă în multe alte case. Nu se poate trăi aşa! Dacă nu ar fi nevastă-mea, cu natura ei atentă la diverse lucruri, nu ştiu cum aş mai putea trăi. Eu, spre exemplu, iau câte 9 pastile pe zi. Recomandate toate de medic, să ne înţelegem! Trei dimineaţa, trei la prânz şi tot atâtea seara. Pentru inimă, pentru circulaţie, pentru nenorocita aia de gută. Plus câte un aspenter, care nu trebuie să-mi lipsească de pe agenda zilei. Iar toate astea costă bani. Chiar şi atunci când sunt compensate, tot mai scoţi bani din buzunar, pentru diverse pretexte. Oriunde te duci, dai mai mulţi bani ca acum câteva luni. Nu stau să fac calcule, dar simt asta la buzunar. Toate s-au scumpit, iar cei care ne conduc par că nu înţeleg asta!”, a declarat marele sportiv, pentru Playtech.

Citeste si: „Mă simțeam o unealtă.” Dani Oțil, despre cum făcea amor cu Mihaela Rădulescu- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Când vine primăvara 2023- Temperaturi ridicate de până la 19 grade Celsius/ ”Vom mai avea, cu siguranță, și episoade de iarnă”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lora, noi declarații despre divorțul de Dan Badea. Cântăreața s-a confruntat cu situații extrem de dureroase: ”S-au făcut mulți bani pe suferința mea”- radioimpuls.ro

Rică Răducanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Citește și: Rică Răducanu, în stare gravă la spital! Fostul portar a fost conectat de urgență la aparate