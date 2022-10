Rică Răducanu, în stare gravă la spital! Fostul portar a fost conectat de urgență la aparate

In articol:

Rică Răducanu a ajuns de urgență la spital, iar medicii au decis să îl conecteze repede la aparate.

Vestea șocantă vine la scurt timp după ce fostul mare portar al Rapidului declara public că își face griji pentru starea sa de sănătate.

Rică Răducanu are din nou probleme grave de sănătate și se află sub supravegherea medicilor. [Sursa foto: Captură YouTube]

Rică Răducanu, conectat la aparate

O veste tristă care îl privește pe Rică Răducanu a fost făcută astăzi publică. Unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României a fost internat de urgență la o unitate medicală, acolo unde s-a prezentat după ce a acuzat probleme respiratorii serioase.

Imediat ce a ajuns la spital, medicii au constatat că fostul portar trebuie să fie conectat la un aparat de oxigen, pentru a putea avea parte de un proces de respirație normal, notează gsp.ro.

Rică Răducanu a mai avut parte de probleme respiratorii și în trecut. În anul 2018, acesta a fost diagnosticat cu apnee în somn, o afecțiune care afectează din ce în ce mai multe persoane. Aceasta îngreunează foarte tare respirația din timpul procesului de somn, și poate duce chiar la oprirea pentru o anumită perioadă de timp a respirației.

Și în urmă cu câteva zile Rică Răducanu își făcea griji pentru sănătatea sa și despre cum ar putea evolua aceasta.

„Am fost toată vara, la tratament, în stațiunea Neptun, acolo fac de când eram sportiv de performanță, dar am fost și la marele centru din Mangalia, unde se tratează soția mea, dar nu merge cu nimic. Tot cu picioarele am probleme, cu genunchii, doctorul mi-a zis clar ce am și că fără proteze la ambii genunchi nu are ce să-mi facă. Nu vreau să mă operez căci trebuie, mai apoi, timp de șase luni, să învăț să merg din nou. S-au dus dracu cartilagiile, trebuie proteze, dar mi-e tare frică de operație!”, a declarat Rică Răducanu, pentru ego.ro.