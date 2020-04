Președintele Iohannis a anunțat că nicio instituție de învățământ nu se mai deschide. La ședință au participat prim-ministrul României, Ludovic Orban, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, și șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

Declarațiile președintelui:

„Tocmai am finalizat o întâlnire, o discuție, în care am aevaluat câteva teme foarte importante și doresc să prezint concluziile și deciziile la care am ajuns împreună.

Prima tema: școlile. Aici, o mică introducere. În momentul de față activitatea fizicî este suspendată pe durata stării de urgență și am evaluat cum putem să continuăm având în vedere că pe 12 iunie anul școlar se termină. Trebuie să fim conștienți că epidemia nu s-a terminat. Aud că trebuie să ne relaxăm, dragii mei, din păcate nu este așa. Nu putem să vorbim despre o relaxare sau o încetinire.

Trebuie să ținem cont de câteva lucruri simple. Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica două riscuri mari. Riscul major ca elevii să ducă boala la școală și unul de a duce boala de la școală acasă.

Am dorit să știm și ce fac alte țări. Sunt o serie de țări care nu mai doresc să redeschidă școlile, unele încă evaluează. Acolo unde s-au deschis școlile experimental. În Franța, după puține zile zeci de elevi au fost testați pozitivi. Deci lucrurile nu sunt simple.

În conluzie s-a decis astăzi ca pentru majoritatea elevilor în acest an grădinițele și școlile sa nu se mai redeschidă. Eleveul nu se va întoarce fizic. Până pe 12 iunie continuă formele de învâțământ la distanță. Elevii vor avea mediile încheiate cu notele pe care le au acum, se mai poate face și o evaluarea suplimentară.

Sunt totuți câteva excepții. Elevii din clasele a8-a a 12-a vor putea reveni la școala după 2 iuni pentru a se pregăti pentru examenele naționale. În această situație normele de distanțarea pot fi respecate. Vor fi maximumm 10 elevi într-o sală și se vor pregăti pentru examenele naționale.

Examenele naționale se vor organiza așa cum au fost planificate însă cu respectarea unor reguli stricte de distanțare. Se va măsura temperatura, se va face intrarea pe o parte se va ieși pe altă parte și alte reguli de distanțare socială”, a declarat președintele.