„Toate lucrurile astea m-au consumat foarte mult” Cristina Ciobănașu a mărturisit totul abia acum! Adevăratul motiv pentru care artista nu a mai apărut în ultimele producții ale Ruxandrei Ion

Cristina Ciobănașu se numără printre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. A intrat în lumina reflectoarelor încă de la o vârstă fragedă, interpretând un rol într-un serial extrem de apreciat de telespectatorii de la noi. De atunci și până în prezent a reușit să-și construiască o carieră de succes atât în actorie, cât și în industria muzicală.

Mai mult, de-a lungul timpului a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care o apreciază datorită carismei și sincerității de care a dat dovadă întotdeauna.

Chiar dacă în ultimii ani a bifat proiect după proiect, se pare că toate lucrurile acestea și-au pus amprenta asupra sa. Recent, artista a povestit despre faptul că în viața sa au avut loc o mulțime de schimbări într-un timp foarte scurt, motiv pentru care a simțit nevoia de o pauză de la actorie.

Adevăratul motiv pentru care actrița nu a mai apărut în ultimele producții ale Ruxandrei Ion?

În ciuda faptului că are doar 26 de ani, Cristina Ciobănașu se poate lăuda deja cu un parcurs profesional admirabil, asta pentru că a apărut în foarte multe producții de succes din țara noastră. A bifat rol după rol, fiind apreciată datorită perseverenței, dar și a talentului său actoricesc.

Cu toate acestea, ritmul alert, despărțirea de Vlad Gherman, dar și restul schimbărilor și-au pus amprenta asupra vieții sale, motiv pentru care a simțit că este timpul să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor. Mai mult decât atât, artista recunoaște că este o fire perfecționistă și își dorește ca totul să iasă ca la carte, însă nu se mai simțea la adevărata sa capacitate.

Tocmai de aceea, atunci când producătoarea Ruxandra Ion i-a spus că în ultimele sale producții nu există niciun rol care să i se potrivească cu adevărat, Cristina Ciobănașu s-a simțit ușurată, ba chiar s-a bucurat foarte mult.

„Întâi Ruxandra mi-a zis că nu are niciun rol care să aibă cât de cât alura mea sau care să mi se potrivească și, în momentul în care mi-a spus, eu efectiv m-am luminat și am zis: ce bine!(...)



Era un ritm atât de alert și viața mea era atât de plină de lucruri noi, inclusiv despărțită de Vlad, începutul relației mele cu Alex, toate s-au întâmplat în timpul proiectelor, emisiunea pe care trebuia să o duc la bun sfârșit. Eu sunt perfecționistă, nu îmi place să fac lucrurile de mântuială și toate lucrurile astea m-au consumat foarte mult.

Iar în momentul în care trebuia să tai de undeva ca energie, era serialul, care suferea cel mai mult, pentru că mă gândeam: a, nu mai am timp în noaptea asta să-mi repet textul pentru a doua zi la filmare și îl repetam ba în mașină în drum spre muncă, ba în pauza de masă, ba fix înainte de secvență și mă simțeam atât de aiurea eu cu mine, mi se părea că nu mai respect meseria pe care am început-o, care m-a făcut cunoscută, că nu o mai fac la standardele la care promiteam și îmi promiteam mie că o să le am toată viața.”, a mărturisit Cristina Ciobănașu pentru Unica.ro.



