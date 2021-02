In articol:

Toni Grecu, de la Divertis, a fost infectat cu noul coronaviurs. Starea de sănătate a artistului nu a fost una deloc bună, acesta a contractat o formă mai gravă a virusului. Pentru prima dată, actorul vorbește despre starea sa de sănătate.

Se pare că după infecția cu

Toni Grecu, declarații după ce s-a vindecat de virusul COVID-19

virusul COVID-19, Toni Grecu a declarat faptul că o parte a plămânilor a fost afectată, dar la momentul actual este în perioada de refacere:

Artistul mai susține faptul că a sperat să se trateze acasă, însă, după patru zile, a realizat faptul că starea lui de sănătate s-a înrăutățit. Atunci, acesta a decis să meargă la spital, însă nu a fost internat la Terapie Intensivă, ci doar a avut nevoie de oxigen.

Toni Grecu, dezvăluiri cutremurătoare despre experiența COVID-19! Care este starea de sănătate a actorului: "Din păcate..."[Sursa foto: Facebook]

”Eu nu am fost la Terapie Intensivă. Am avut o formă gravă, dar nu foarte, foarte gravă. Dar am avut nevoie de 10 litri de oxigen ca să pot respira, într-o zi. Apoi lucrurile au evoluat normal. La mine boala a evoluat din start violent. Am avut temperatură, am transpirat tare… Eu am zis că mă tratez acasă”, spune Tony.

Tot ce este important la momentul actual este faptul că artistul se simte bine și că recuperează după infecția cu virusul ucigaș din China.

”M-am trezit într-o situație incredibilă. Doctorii mi-au spus: ai făcut furtuna, cum să vedem cum ieșim din inflamație! Au folosit steroizi ca să mă scoată. Acum sunt pe drumul cel bun”, a dezvăluit Tony Grecu.