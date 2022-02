Top 10 cele mai bine plătite cântărețe din lume. Cine sunt artistele plătite cu sume obscene pentru un concert

In articol:

Fobres a realizat, ca în fiecare an, topul celor mai bine plătite vedete, iar pe primele 10 poziții există unele surprize. Nu este un secret pentru nimeni faptul că artistele din afară câștigă foarte mulți bani, dar oare cine câștigă cel mai mult?

Cine sunt cele mai plătite cântărețe din lume

1. Taylor Swift- 185 milioane de dolari



Taylor Swift [Sursa foto: https://www.instagram.com/taylorswift/]

În anul 2009, revista Forbes a clasat-o pe Taylor pe locul 69 în clasamentul celor cu cele mai mari venituri. Iată că 12 ani mai târziu, cântăreața de muzică pop-country a ajuns pe primul loc în top.

2. Beyoncé- 81 milioane de dolari



Beyoncé [Sursa foto: https://www.instagram.com/beyonce/]

A lansat primul său album solo, ”Dangerously In Love”, în 2003. Albumul a devenit unul dintre cele mai mari succese comerciale ale anului, dominând topurile din întreaga lume și plasând-o în topul celor mai bine plătite cântărețe.

3. Rihanna- 62 de milioane de dolari



Rihanna [Sursa foto: https://www.instagram.com/badgalriri/]

A debutat în anul 2005 prin intermediul discului single „Pon de Replay” care a ocupat poziția secundă în clasamentul „Billboard Hot 100”. reggae și dancehall.

4. Katy Perry- 57,7 milioane de dolari



Katy Perry [Sursa foto: https://www.instagram.com/katyperry/]

A devenit cunoscută datorită hitului din 2008 „I Kissed a Girl” care a atins prima poziție în peste 20 de țări, inclusiv Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Australia și United World Chart.

A continuat o carieră de succes, primește multe nominalizări, premii și distincții ca artistă de nivel mondial, devenind unul dintre cei mai bine vândute artiste din istorie.

5. P!nk- 57 milioane de dolari



P!nk [Sursa foto: https://www.instagram.com/pink/]

Este recunoscută prin simțul ei vestimentar neconvențional și glasul său puternic.

P!nk a fost clasată pe locul 12 în „UK Music Hall of Fame” pentru primii ani ai secolului al XXI-lea. Calitățile ei vocale au fost comparate cu cele ale lui Janis Joplin, considerată de P!nk unul dintre idolii săi. În septembrie 2013, Pink a fost desemnată „Femeia Anului 2013” de către revista Billboard.

6. Ariana Grande- 48 milioane de dolari



Ariana Grande [Sursa foto: https://www.instagram.com/arianagrande/]

A debutat în actorie în 2008, jucând rolul lui Charlotte în musical-ul 13 la Broadway. Între 2010 și 2013, ea a avut rolul lui Cat Valentine în serialul de pe Nickelodeon – „Victorious”, iar mai târziu a primit un rol în Sam & Cat. În martie 2013, tânăra a atins un mare succes când piesa „The Way” de pe albumul său de debut „Yours Truly” (2013) a devenit un hit de top 10 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu dublu-platină de RIAA.

7. Jennifer Lopez- 43 milioane de dolari



Jennifer Lopez [Sursa foto: https://www.instagram.com/jlo/]

Și-a început cariera muzicală pe la sfârșitul anilor ’90, având un debut cu succes cu primul ei album intitulat „On the 6”. Acesta conținea hituri precum „If you had my love” sau „Waiting for tonight”. Pentru acest album, Jennifer a obținut discul de platină, datorită volumului de vânzări.

8. Lady Gaga- 39,5 milioane de dolari



Lady Gaga [Sursa foto: https://www.instagram.com/ladygaga/]

Este cântăreața cunoscută pentru lucrările ei originale și provocatoare, precum și pentru experimentele în materie de ținute vestimentare extravagante. Gaga și-a început cariera muzicală cântând la karaoke și piese de teatru la școală. Gaga și-a început cariera muzicală cântând la karaoke și piese de teatru la școală. Aceasta a studiat la școala de arte „Tisch” din cadrul Universității din New York.



9. Celine Dion- 37,5 milioane de dolari



Celine Dion [Sursa foto: https://www.instagram.com/celinedion/]

Ea a devenit cunoscută în anii 80 după câștigarea concursurilor „Yamaha World Popular Song Festival” și a „Eurovisionului”. Bineînțeles, o mare faimă i-a adus și melodia "My Heart Will Go On", lansată în urmă cu 12 ani și având un rol esențial în filmul "Titanic".

10. Shakira- 35 milioane de dolari



Shakira [Sursa foto: https://www.instagram.com/shakira/]

Artista a vândut peste 50 de milioane de albume, fiind cea mai cunoscută artistă columbiană și una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică latino. De asemenea, interpreta a fost răsplătită cu două premii Grammy și cu șapte trofee Latin Grammy pentru realizările sale muzicale.