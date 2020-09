Asa arata diavolul in Lucifer

In articol:

Unele dintre serialele și filmele de pe Netflix au devenit, deja, un adevărat fenomen social fiind urmărite, cu aviditate, de milioane de oameni care, probabil, renunță la un somn lung pentru a-și urmări personajele preferate.

Citeste si: In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Pretul fericirii”: Zile de cosmar pentru Halit

Citeste si: Prețul fericirii Live Online pe Kanal D, subtitrat în limba română: episodul 11, sezonul 3

Citeste si: "Patria mea ești tu" Live Online pe Kanal D, subtitrat în limba română: Vezi ultimul episod. Povestea a ajuns la final! Cevdet si Azize sunt condamnati la moarte!

The Umbrella Academy

Serialul SF ”The Umbrella Academy” s-a transformat într-un adevărat fenomen Netflix în ultimii doi ani. Subiectul este legat de un grup de tineri cu puteri supranaturale care vor să salveze lumea, fără să fie însă niște eropi în adevăratul sens al cuvântului, dar beneficiază și de personaje haioase, precum o maimuță extrem de inteligentă.

Stranger Things

The Witcher

Probabil cel ”mai de acțiune” serial al momentului, un fel de ”Urzeala Tronurilor” în varianta Netflix, The Witcher, se învârtește în jurul unui vânător de monștri cu abilități supranaturale când vine vorba de lupte, cu o coregrafie de senzație. Serialul, bazat pe romanul omonim al polonezului Andrej Sapkowski, urmărește aventurile lui Geralt of Rivia (interpretat de Harry Cavill), are mai multe serii.

Citeste si: Klaus Iohannis a decis acum! O lege deosebit de importantă, retrimisă în Parlament de urgență! - evz.ro

Herry Cavill e The Witcher

Spenser Confidential

Filmul Netlix ”Spencer Confidential”, în care apare Mark Wahlberg, vedeta jucând rolul unui fost polițist ieșit din închisoare care descoperă o conspirație incredibilă în jurul uciderii unor foști colegi.

In Spenser Confidential apare Mark Wahlberg

Lucifer

Lucifer, serialul care a creat isterie printre adolescente, este povestea diavolului care s-a cam plictisit de Iad și preferă Los Angeles-ul. Lansat acum patru ani, cu cinci sezoane filmare, serialul Lucifer încă fascinează telespectatorii și din România, și a reușit să devină un adevărat fenomen cultural.

Lucifer, idolul adolescentelor

The Last Kingdom

Bazat pe o serie de romane ale lui Bernard Cornwell, acțiunea din The Last Kingdom se petrece în Anglia secolului al IX-lea, cu mult înainte de unificarea țării. Povestea care se petrece în timpul regelui Alfred al Wessex-ului și a regatelor invadate și cucerite de vikingi, serialul fiind o dramă istorică în care personajul principal este un băiat răpit și crescut de vikingi, dar care încearcă să își recâștige pământul și titlul de-a lungul a trei sezoane gata filmate și cu un al patrulea în programat.

The Last Kingdom, o drama istorica

Sherlock Holmes

Detectivul Sherlock Holmes, personajul cel mai cunoscut din lumea misterelor și crimelor, interpretat de actorul Benedict Cumberbatch, este un personaj simpatic din toate punctele de vedere și, asistat de Dr. Watson - Martin Freeman – dă viață unor situații cât se poate de interesante.

Sherlock Holmes si Mr Watson

Orange is the New Black

Un alt serial urmărit în România, produs de Netflix, este comedia Orange is the New Black, povestea lui învârtindu-se în jurul personajului Piper Chapman (interpretat magistral de Taylor Schilling), care ajunge la închisoare pentru 15 luni și care, acolo, trece prin situații cât se poate de haioase, de haotice.

Orange is the new Black

Stranger Things

Serialul momentul pare să fie, la Netflix, SF-ul Stranger Things, un serial în care copilăria este separată de adolescență și în care un întreg oraș ajunge sub influența unor forțe supranaturale, timp în care intriga urmărește pas cu pas relațiile dintre tinerii de acolo, personaje principale ale poveștii.

Stranger Things

Narcos

Cine nu a auzit de Narcos? E vechi, dar tot este unul dintre cele mai urmărite seriale de la noi, din România, iar povestea care îi are în centru pe lorzii drogurilor fascinează și acum prin intrigine legate de controlul cocainei, viața politică în care s-a implicat Pablo Escobar, felul în care relaționa cu autoritățile fiid, probabil, visul de căpătâi al oricărui ”băiat de cartier”.

Pablo Escobar din Narcos

Fabrica de bani (La Casa de Papel)

Niciun top cu este complet fără Fabrica de bani (La Casa de Papel), serrialul fenomen al Netflix. La Casa de Papel a revoluționat producțiile de acțiune, povestea învârtndu-se în jurul unui profesor care organizează o bandă de infractori și pune la punct un plan perfect pentru a jefui Monetăria Spaniei și pentru a tipări sume uriașe de bani. Seruialul fenoment a ajuns la cel de-al patrulea sezon și, probabil, producătorii se vor gândi, datorită audiențelor uriașe, să îl prelungească.