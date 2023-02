TOP 20 jucători NBA cei mai bine plătiți din toate timpurile. Regretatul baschetbalist Kobe Bryant se află pe locul 6

In articol:

Jucătorii de baschet, asemenea tuturor sportivilor, reușesc performanțe uluitoare când sunt dedicați și își concentrează toată viața în jurul pasiunii lor. Iată cine sunt cei 20 de jucători NBA care au sacrificat totul pentru baschet și au fost remunerați pe măsură!

TOP 20 jucători NBA cei mai bine plătiți din toate timpurile

Jucătorii de NBA și-au sacrificat de-a lungul vieții numeroase momente de familie și nu numai, iar asta pentru a face performanță în lumea sportului admirat. În urmă cu mulți ani, banii în NBA nu erau la fel ca în prezent. Spre exemplu, în perioada 1950-1960, majoritatea jucătorilor erau nevoiți să aibă un al doilea loc de muncă, întrucât câștigurile din sport nu erau suficiente pentru a supraviețui. Lucrurile s-au schimbat abia la începutul anilor 2000, când jucătorii au început să fie remunerați cu sume fabuloase. Vezi top 20 jucători NBA cei mai bine plătiți din toate timpurile!

20. Tim Duncan- $242,024,800

Tim Duncan este cunoscut ca cel mai mare atacant care a jucat vreodată baschet. Sportivul a petrecut 19 sezoane la o singură echipă, Antonio Spurs, a fost „Rookie of the Year”, de două ori MVP (Most Valuable Player- Cel mai valoros jucător) și de 3 ori MVP la finală.

19. Dwight Howard- $245,142,483

Dwight Howard a fost un apărător și un marcator desăvârșit. Baschetbalistul a câștigat trei premii consecutive pentru Jucătorul Defensiv al Anului din 2009 până în 2011. Totodată, în 2020, Howard a câștigat primul său campionat NBA cu Los Angeles Lakers, jucând un rol principal de pe bancă.

18. Kyle Lowry- $245,366,160

Kyle Lowry a avut un traseu anevoios, reușind prin multă muncă să devină marele sportiv de astăzi. Baschetbalistul a fost recrutat pe locul 24 la Memphis Grizzlies în 2006, urmând să joace ulterior la Rockets din 2008. Lowry a fost de șase ori NBA All-Star și a fost numit în echipa a treia All-NBA în 2016. A câștigat un campionat NBA cu Toronto Raptors în 2019, primul lor titlu din istoria francizei.

17. Mike Conley- $249,767,986

Mike Conley este un jucător profesionist american de baschet pentru Utah Jazz al Asociației Naționale de Baschet. El a fost selectat ca a patra alegere generală în draftul NBA din 2007 de către Memphis Grizzlies.

16. Dirk Nowitzki- $251,646,362

Dirk Nowitzki este un baschetbalist german retras care a evoluat pentru Dallas Mavericks în National Basketball Association, între 1999 și 2019. Nowitzki a fost numit MVP în 2009 și a câștigat 14 selecții All-Star, precum și 12 selecții pentru echipe All-NBA de-a lungul carierei sale.

15. Blake Griffin- $258,670,680

Blake Griffin, unul dintre cei mai buni marcatori de la începutul anilor 2010 după ce a fost selectat pe locul 1 în general la draftul NBA 2009, a câștigat cinci selecții pentru echipe All-NBA în carieră.

14. Paul George- $259,692,078

Paul George este un jucător profesionist american de baschet pentru Los Angeles Clippers. Poreclit „PG-13”, el este de șapte ori NBA All-Star și de șase ori membru al echipei All-NBA, precum și de patru ori membru al echipei NBA All-Defensive.

13. Carmelo Anthony- $262,523,093

Carmelo Anthony este un jucător profesionist de baschet american care a jucat ultima oară pentru Los Angeles Lakers. El a fost numit NBA All-Star de zece ori și membru All-NBA Team de șase ori.

12. Kevin Love- $264,204,264

Kevin Love este un jucător profesionist american de baschet pentru Cleveland Cavaliers. Baschetbalistul este de cinci ori All-Star, de două ori membru al echipei All-NBA Second Team și a câștigat un campionat NBA cu Cavaliers în 2016.

11. Al Horford- $265,636,768

Al Horford a fost timp de 15 sezoane unul dintre cei mai buni apărători și jucători ofensivi. Horford a câștigat cinci selecții All-Star în cariera sa, precum și o selecție All-NBA Team în 2011.

10. John Wall- $276,483,708

John Wall este un baschetbalist constant printre liderii ligii la pase decisive, precum și un marcator desăvârșit. Wall a câștigat o selecție de echipe All-NBA în 2018 pentru a merge cu o selecție de echipe All-Defensive în 2015 și cinci selecții All-Star în total în cariera sa.

9. Shaquille O’Neal- $286,344,668

Shaquille O’Neal este unul dintre cei mai dominanți jucători din istoria NBA. Baschetbalistul a obținut în total 15 selecții All-Star, 14 selecții All-NBA Team și 3 selecții All-Defensive Team.

8. James Harden- $301,660,574

James Harden este un baschetbalist american care evoluează pentru Philadelphia 76ers în National Basketball Association. Sportivul a debutat în NBA pentru Oklahoma City Thunder, iar ulterior a devenit un mare marcator al tuturor timpurilor, care a culminat cu un MVP. A fost selecționat de 10 ori All-Star.

7. Stephen Curry- $302,806,362

Stephen Curry este considerat de mulți jucători și analiști drept cel mai mare marcator din istoria NBA. Curry a câștigat două premii MVP în 2015 și 2016, inclusiv singurul premiu unanim din istoria NBA. El i-a condus pe Warriors la patru campionate NBA în ultimele opt sezoane și a câștigat primul său premiu MVP în finală în 2022.

6. Kobe Bryant- $323,312,307

Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari jucători din istoria NBA, și-a petrecut întreaga carieră de 20 de ani cu Los Angeles Lakers. El a câștigat 18 apariții la All-Star, 15 selecții pentru echipe All-NBA și 12 selecții pentru echipe All-Defensive în timpul carierei sale.

5. Kevin Garnett- $334,304,240

Kevin Garnett este unul dintre cei mai buni atacanți care a jucat vreodată baschet. A fost numit MVP în 2004 cu Timberwolves, precum și Jucătorul defensiv al anului și campion NBA în 2008 cu Boston Celtics. Totodată, Garnett a fost numit All-Star de 15 ori, are nouă selecții All-NBA și 12 selecții All-Defensive Team.

4. Russell Westbrook- $335,645,148

Russell Westbrook a fost perceput drept un simbol pentru Oklahoma City Thunder în anii 2000, devenind primul jucător care a mediat o triplă-dublă pentru un sezon de la Oscar Robertson în anii 60. El a câștigat un premiu MVP în 2017 și a doborât recordul tuturor timpurilor de triplu-dublu stabilit de Robertson.

3. Kevin Durant- $349,142,591

Kevin Durant este un jucător ofensiv, care a impresionat întreaga lume a baschetului. În total, are 12 selecții All-Star și 10 selecții de echipe All-NBA în numele său.

2. Chris Paul- $359,109,419

Christ Paul, poreclit „CP3” și „The Point God” a câștigat cinci titluri de asistență, șase titluri de furturi în cariera sa, precum și Rookie of the Year 2006. Alături de aceste premii, Paul a fost selecționat de 12 ori All-Star, de 11 ori All-NBA Team și de nouă ori All-Defensive Team.

1. LeBron James- $431,859,107

LeBron James este un sportiv profesionist american care evoluează pentru echipa Los Angeles Lakers. Este considerat de mulți analiști sportivi, foști și actuali jucători și antrenori ca fiind unul dintre cei mai mari baschetbaliști din toate timpurile. LeBron este singurul jucător din istoria NBA care a câștigat peste 400 de milioane de dolari strict din contracte de baschet. Acesta este de 4 ori campion NBA, câștigând cu trei francize diferite de-a lungul carierei sale. A fost, de asemenea, Rookie of the Year și de patru ori câștigător al premiului MVP.