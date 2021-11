In articol:

Sărbătoriile de iarnă sunt din ce în ce mai aproape, iar ca în fiecare an, platforma de filme, Netflix, ne surprinde cu numeroase filme de sezon. Acestea apar încă de la începutul lunii noiembrie, pentru a ne putea bucura din timp de cele mai frumoase pelicule alături de cei dragi. Iată care sunt cele mai așteptate filme de Crăciun de pe Netflix în 2021.

Top 6 filme de Crăciun de pe Nertflix în 2021

The Claus Family

„The Claus Family” a avut premiera pe 1 noiembrie și prezintă povestea unui copil, Jules, care descoperă că bunicul său este Moș Crăciun. Deși inițial ura lui Jules pentru Crăciun este pe punctul de a strica spiritul sărbătoriilor de iarnă, într-un final acesta ajunge să-și ajute bunicul a distribui cadourile în toată lumea.

Love Hard

Nina Dobrev în „Love Hard”

„Love Hard” este pe Netflix de pe 5 noiembrie și este o comedie romantică, care arată soarta unei tinere în căutarea dragostei. Trecută prin multe dezamăgiri și eșecuri dragostei, Natalie Bauer, interpretată de Nina Dobrev, crede că a găsit bărbatul perfect pe o aplicație de dating.

Father Christmas Is Back

„Father Christmas Is Back” a avut premiera pe 7 noiembrie și prezintă povestea a patru surori care primesc o lecție de viață. Totul începe când tatăl lor le vizitează, după ce timp de mai mulți ani nu au știut nimic de el.

The Princess Switch 3: Romancing the Star

Cea de-a treia parte a filmului „The Princess Switch” are premiera pe 18 noiembrie, iar în această parte este vorba de un schimb cu scopul de a recupera

o relicvă neprețuită furată din palat.

A Boy Called Christmas

„A Boy Called Christmas” este o adaptare după cartea lui Matt Haig și spune povestea unui tânăr obișnuit, Nikolas, care pleacă într-o aventură extraordinară în nordul înzăpezit în căutarea tatălui său. Va avea premiera pe 24 noiembrie.

A Castle For Christmas

Comedia romantică „A Castle For Christmas” are premiera pe 26 noiembrie și prezintă povestea unei cunoscute autoare, interpretată de Brooke Shields, care călătorește în Scoția în speranța de a-și cumpăra un mic castel. Însă acolo are parte de surprize, dar și de o frumoasă poveste de dragoste.

Pe lângă aceste filme perfecte pentru Crăciun, mai jos veți găsi și alte titluri pe care să le urmăriți cu cei dragi și care vă vor umple sufletul cu spiritul sărbătoriilor:

Single all the way. 2 decembrie

