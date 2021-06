In articol:

Topul celor mai bune licee din România este realizat cu unitățile de învățământ din toată țară, pe baza ultimei medii de admitere din anul 2020.

Top licee România 2021

Cele mai bune licee din țară, în funcție de media de admitere[Sursa foto: MediaFax Foto]

Pe primul loc se află Colegiul Național "Sfântul Sava", din București, unde anul trecut ultima media de admitere a fost 9,98. Pe locul doi se află Colegiul Național "Gheorghe Lazăr", unde s-a intrat cu ultima medie 9,90.

Colegiul Național "Frații Buzești", din Craiova

Ultima medie de admitere la specializarea Științe ale Naturii a fost de 9,89.

Colegiul Național "Mircea cel Bătrân", din Constanța

La specializarea Matematică-Informatică, ultima medie de admitere a fost 9,87 în 2020.

Colegiul Național "Spiru Haret", București

În anul 2020, la specializarea Matematică-Informatică, ultima medie de admitere a fost 9,84.

Colegiul Național "Vasile Alecsandri", Galați

Ultima medie de admitere la specializarea Matematică-Informatică a fost de 9,82.

Colegiul Național "B. P. Hasdeu", Buzău

La specializarea Matematică-Informatică, ultima medie de admitere a fost 9,77.

Colegiul Național "Emil Racoviță", Cluj-Napoca

Citeste si: O nouă înșelătorie face ravagii în România! Zeci de oameni au picat deja în plasă- bzi.ro

Ultima medie de admitere la specializarea Matematică-Informatică a fost de 9,77.

Citeste si: Top licee din București 2021. Cel mai bun liceu din Capitală. Cu ce medie se intră la liceu

Liceul Teoretic "Avram Iancu", Cluj-Napoca

La specializarea Matematică-Informatică ultima medie de admitere în 2020 a fost de 9,77.

Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu", București

La specializarea Matematică-Informatică ultimul elev a intrat în 2020 cu media 9,76.

Colegiul Național "Constantin Diaconovici Loga", Timișoara

Ultima medie de admitere la specializarea Matematică-Informatică a fost 9,75.

Colegiul Național, Iași

La specializarea Științe ale Naturii, ultimul elev a intrat cu media 9,73.

Colegiul Național "Mihai Viteazul", Ploiești

Ultima medie de admitere la specializarea Matematică-Informatică a fost 9,73.

Citeste si: Ministrul Educației, anunț important pentru elevii români! Din toamnă se vor întoarce toți în bănci

Colegiul Național "Dr. Ioan Meșotă", Brașov

La specializarea Științe ale Naturii, ultimul elev a intrat cu media 9,72.

Colegiul Național "Ion C. Brătianu", Pitești

Colegiul Național "Ștefan cel Mare", Suceava

La specializarea Matematică-Informatică, ultima medie de admitere în 2020 a fost 9,68.

Colegiul Național "Unirea", Focșani

La specializarea Matematică-Informatică, ultima medie de admitere în 2020 a fost 9,68.

Colegiul Național "Emanuil Gojdu", Oradea

Ultima medie de admitere la specializarea Matematică-Informatică a fost 9,62.

Citeste si: Cele mai bune licee din București, în funcție de media de admitere. Care sunt în topul preferințelor elevilor din Capitală

Ministrul Educației, anunț important pentru elevii care susțin Evaluarea Națională 2021

Top licee România 2021[Sursa foto: MediaFax Foto]

Elevii de clasa a VIII-a care vor susține Evaluarea Națională 2021 pot sublinia pe textele de la Limba română și pot desena pe figurile geometrice de la Matematică, fără că acestea să se mai considere semne, așa cum se amintea în anii trecuți, a anunțat ministrul Educației.

"Sunt câteva elemente care fac diferența. În primul rând, am făcut totul ca elevul să se poată concentra pe fond și nu pe formă. Evaluarea Națională va începe în data de 22 iunie cu proba scrisă la Limba și Literatura Română, 24 iunie – Matematică, 25 iunie- Limba Maternă. Rezultatele finale urmează să fie afișate în data de 4 iulie. Apoi, avem o sesiune specială pentru Evaluarea Națională, înscrierea va începe în data de 28 iunie, imediat după prima sesiune de evaluare și vom avea probele scrise în datele de 5, 6 și 7 iulie, urmând ca rezultatele finale să fie afișate după data de 12 iulie. După această dată, sigur că se va face și repartiția. Din punct de vedere epidemiologic, am decis organizarea în centre de examen mici pentru a nu crea aglomerație. De regulă, elevii dau examen la ei în școală. Am asigurat 15 minute suplimentar pentru completarea datelor suplimentare și, de asemenea, am soluționat o problemă mai veche – pe figurile geometrice, elevii pot face construcții fără să fie considerate semne particulare. De asemenea, la Limba Română pot sublinia pe textele date, nu se consideră semne.", a anunțat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, potrivit edupedu.ro.

Sursa: edupedu.ro