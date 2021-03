TOP Survivor România 2021. Cine sunt cei mai eficienți concurenți din sezonul 2. Mellina, în vârful clasamentului. Sebastian Chitoșcă, veriga slabă de la Faimoși

In articol:

Faimoși și Războinici din sezonul 2 dau totul în probele sportive de la Survivor România. După trei luni de competiție, unii concurenții reușesc să rămână constanți și să obțină procentaje de eficacitate spectaculoase.

Topul celor mai eficienți concurenți de la Survivor România

Mellina este una dintre cele mai bune concurente de la Survivor România 2021. Marele său atuu este că reușește să fie echilibrată și să aducă puncte echipei sale în fiecare săptămână. În prezent, Războinica ocupă prima poziție în clasamentul celor mai buni sportivi din competiție, cu 58 de victorii din 91 de meciuri.

Maria Hîngu, concurenta eliminată de la Survivor România în săptămâna care a trecut, este, conform statisticilor, una dintre cele mai valoroase Războinice pe traseu. Cu un procentaj de eficacitate de 58,3%, aceasta se clasează pe o poziție secundă în echipa albastră.

Echipa Războinicilor

Dacă fetele sunt fruntașe la Războinici, în ce privește echipa Faimoșilor, băieții sunt cei care aduc cele mai multe puncte. Pe prima poziție se află Zanni, cu 53 de victorii din 88 de meciuri, iar pe locul doi vine puternic din urmă, după ce a primit acordul medicului de a juca din nou, Culiță Sterp, cu un procentaj de eficacitate de 57,7.

1. Mellina(Războinici) 91 meciuri, 58 victorii, 33 înfrângere, eficacitate 63,7%

2. Jador(Faimoși) 51 m, 31 v, 20 î, 60,8%

3. Zanni(Faimoși) 88 m, 53 v, 35 î, 60,2%

4. Maria Hîngu(Războinici) 96 m, 56 v, 40 î, 58,3%

5. Culiță Sterp(Faimoși) 78 m, 45 v, 33 î, 57,7%

Culiță Sterp, cântăreț

6. Elena Marin(Faimoși) 82 m, 47 v, 35 î, 57,3%

7. Andrei Dascălu(Războinici) 61 m, 34 v, 27 î, 55,7%

8. Cosmin Stanciu(Faimoși) 77 m, 42 v, 35 î, 54,5%

9. Ana Porgras(Faimoși) 66 m, 35 v, 31 î, 53%

10. Cătălin Moroșanu(Faimoși) 91 m, 47 v, 44 î, 50,6%

11. Starlin Belen(Războinici) 89 m, 45 v, 44 î, 50,6%

12. Sebastian Chitoșcă(Faimoși) 62 m, 31 v, 31 î, 50%

Sebastian Chitoșcă, fost jucător de fotbal

13. Szidonia Szas(Războinici) 37 m, 17 v, 20 î, 45,9%

14. Marius Crăciun(Războinici) 35 m, 15 v, 20 î, 42,9%

15. Sorin Pușcașu(Războinici) 86 m, 35 v 51 î, 40,7%

16. Albert Oprea(Războinici) 83 m, 33 v, 50 î, 39,8%

17. Roxana Nemeș(Faimoși) 50 m, 18 v, 32 î, 36%

Maria Hîngu de la Războinici, eliminată din competiția Survivor România

Publicul a decis ca Maria Hîngu să fie concurenta din echipa Războinicilor pentru care aventura Survivor România ia sfârșit. Războinica spune că a simțit că va fi eliminată, însă e fericită că s-a bucurat de tot ce i-a oferit competiția din jungla Dominicană.

Ea susține că nu a avut nicio clipă de cădere în cele trei luni la Survivor România și era pregătită să lupte mai departe pentru marele premiu. „Am simțit, toate semnele duceau aici. Ar fi fost ceva wow dacă nu aș fi fost eu. Survivor este cea mai frumoasă experiență și m-a construit în continuare ca om. Nu am cuvinte ce înseamnă Survivor.

Îmi pare bine că am rezistat trei luni, nu am avut momente în care să pic, am parcus toate traseele, am evoluat sportiv în competiție. Mă bucur că am ajuns până aici. Acum, un nou început acasă. Survivor continuă pentru mine acolo”, a declarat Maria Hîngu, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.

Roxana Nemeș este eliminată din competiția Survivor România

După o absență îndelungată, timp în care și-a făcut analize și a urmat diverse tratamente, Roxana Nemeș revine la Survivor România însă doar pentru a-și lua rămas bun de la colegii săi. Emoționată și cu lacrimi în ochi, concurenta a participat pentru ultima dată la un consiliu Survivor România.

Roxana Nemeș, cântăreață

Cântăreața susține că are dureri mari și nu mai poate face față traseelor, însă speră că se va însănătoși odată ce ajunge acasă în România. „Vreau să cred că mă simt mai bine, asta e cel mai important. Am făcut mai multe analize, am ținut dietă, nu mai am dureri mari, dar nu sunt perfect sănătoasă. Acasă îmi voi face un alt set de analize, sper să fiu bine. Dumnezeu mi-a dat extrem de multă putere.

Vă mulțumesc că de la fiecare am avut ceva de învățat. Mă bucur că am ales să vin la Survivor și că am putut să rămân până acum. Mulțumesc publicului de acasă pentru susținere. Vă urez succes, să credeți în voi, să nu vă mai certați și să fiți buni!”, a spus Roxana Nemeș.