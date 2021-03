Albert Oprea, Marius Crăciun și Sorin Pușcașu sunt preferații publicului. Cine intră în cursa pentru eliminare la Survivor România

In articol:

Publicul Survivor România i-a salvat pe Albert Oprea, Marius Crăciun și Sorin Pușcașu de la eliminare. Cei trei concurenți din echipa albastră au primit cele mai multe voturi din partea celor de acasă și trebuie să facă alte nominalizări.

Preferații publicului fac nominalizări la Survivor România

Războinicii au făcut noi propuneri și i-au trimit în cursa pentru eliminare pe Sindy, Mellina și Starlin. Maria Hîngu este a patra concurentă care riscă să părăsească competiția Survivor România.

Citeste si: Tensiuni la Survivor România! Sindy de la Războinici s-a întors împotriva lui Sorin: „E slab pe traseu!”

Albert Oprea este pentru a patra oară consecutiv preferatul publicului la Survivor România și spune că susținerea celor de acasă îi dau putere să continue lupta pentru supraviețuire din Dominicană.

„Lumea mă iubește și are încredere în mine. Am spus mereu că asta e cea mai mare motivație pentru mine. Vă mulțumesc tuturor că mă susțineți și vă promit că nu voi renunța până nu îmi voi îndeplini misiunea de a ajunge în finală. Nu o să vă dezamăgesc”, a spus Albert Oprea.

În ce privește nominalizarea, Războinicul ține cont de performanțele sportive și o propune pentru eliminare pe Mellina. Concurenta nu a fost luată prin surprindere și spune că avut cea mai neagră perioadă la Survivor România . „Mă aștept la orice în consiliul pentru eliminare. Asta a fost prima săptămână în care am avut punctaj slab, în rest am fost constantă. Sunt ok dacă plec sau dacă rămân”, a spus Mellina.

Citeste si: Aceasta a fost ultima mare dorință a Corneliei Catangă inainte să moară- bzi.ro

Marius Crăciun Survivor Romania[Sursa foto: Captură KANAL D]

Marius Crăciun, pe locul doi în preferințele publicului la Survivor România

Este a doua oară când Marius Crăciun prinde topul preferaților publicului Survivor România.

El se salvează astfel de la eliminare și este nevoit să facă o altă nominalizare.a declarat Marius Crăciun.

Citeste si: Simona Hapciuc de la Survivor România 2021, decizie incredibilă! Ce vrea să facă pentru familia ei

Votul său merge către Starlin, care este în premieră în pericol să plece acasă. Războinicul spune că a dat tot ce a putut pentru echipă și că nu a fost niciodată individualist.

„E ciudat momentul. El(Marius) are o afinitate pentru Andrei, e logic. Aștept decizia oamenilor de acasă. Cei nominalizați nu au ieșit niciodată preferații publicului. Sunt împăcat cu mine, am arătat ce pot pe traseu și în camp. Toată lumea știe că sunt pentru echipă”, a spus Starlin.

Sorin Pușcașu, din nou în preferințele publicului

Războinicul a fost surprins de voturile primite din partea telespectatorilor, pentru că a trecut o perioadă bună de timp de când nu a mai prins topul preferaților. El se salvează astfel de la eliminare și face o nouă nominalizare.

„Sincer să fiu nu m-am mai gândit la treaba asta, pentru că nu am mai fost de mult timp în topul preferințelor. Îmi dă o senzație de bucurie, mă motivează foarte mult. Le mulțumesc celor care mă susțin, înseamnă mult pentru mine și nu o să-i dezamăgesc”, a spus Sorin Pușcașu.

Citeste si: Jador, moment de sinceritate la Survivor România. Ce a putut să spună despre Faimoși: „Simt răutate, simt că vor să plec acasă!”

Războinicul o propune pe Sindy pentru eliminare, despre care spune că este un haos necontrolat. Concurenta nu e surprinsă de nominalizare și spune că nu îi este teamă de nimic. „Mă așteptam, nu sunt surprinsă, asta e. Rămâne la alegerea publicului. Nu simt nimic, nici teamă, nici furie, sunt împăcată și relaxată. Nu am nicio problemă”, a declarat Sindy.

Maria Hîngu, Mellina, Sindy și Starlin sunt concurenții din echipa Războinicilor care riscă să plece acasă. Pentru unul dintre ei, aventura Survivor România va lua sfârșit în această seară.