TOP vedete care s-au mutat în casă nouă în 2022! Ele sunt starurile care au dat bani grei să locuiască în confort | EXCLUSIV

Anul 2022 a fost plin de schimbări pentru multe dintre vedele showbiz-ul românesc. Vorbim despre schimbări de domiciliu, dorința de a sta în confort sporit.

Daniela Gyorfi

Nu a fost deloc ușor, mai ales dacă ne referim la partea financiară, însă acum trăiesc așa cum își doresc. Iată câteva din starurile românești care s-au mutat anul acesta în casă nouă.

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit. Aceasta și-a cumpărat casă nouă și deja s-a mutat, alături de fiica și soțul ei.

"E o casă poate scumpă pentru mine, poate ieftină pentru alții. E într-adevăr costisitoare. Este și zona și casa. E mai unicat așa. Am scos ceva bani, dar nu e că nu vreau să spun, dar așa mi se pare ok. Nu regret absolut nimic. Merită banii pentru că este făcută foarte bine, este ceva și modern și așa poate cum ne-am dorit noi și atunci clar este ca orice altceva care este ieftin, costă ieftim și ceva scump, costă scump. În special, la casă, nu faci rabat, pentru că deagaba te bucuri că e o casă ieftină, când trebuie să bagi în instalații și așa mai departe, care s-au scumpit. Toate s-au scumpit.", a dezvăluit Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Loredana Chivu

Loredana Chivu este una dintre divele showbiz-ului românesc, care este extrem de urmărită de public atât pe rețelele sociale, dar și în aparițiile ei de toate tipurile.

Se preocupă mult de aspectul fizic și tot ce ține de bunăstarea ei. La începutul verii ne mărturisea că trebuie să pună pauză la vacanțe și să se preocupe de mutarea în noul imobil.

"Am mai multe planuri, cel mai important este că mă mut în casă nouă. Cam asta îmi pune pe stop toate vacanțele din vara acesta, dar asta nu înseamnă că anul acesta nu voi merge în vacanțe. Plănuiesc să merg în perioada rece, pentru că mie îmi place atunci când în țară este frig, eu să merg la căldură și cu siguranță o să am minim o vacanță anul acesta exotică, dar nu știu exact perioada. Deci, mutarea în casă nouă îmi va ocupa tot timpul vara acesta.", a declarat Loredana Chivu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alexandra Ungureanu

Alexandra Ungureanu este una dintre emblemele muzicii românești. Artista a avut parte de un parcurs fabulos în carieră, unul dintre cele mai mari proiecte ale sale fiind participarea la concursul de modă “Bravo, ai stil! Celebrities”, unde a fost desemnată câștigătoarea competiției. Alexandra Ungureanu s-a ocupat singură de aranjarea imobilului său, însă momentan nu s-a mutat concret, nefiind gata.

"Nu m-am mutat încă în apartament. Nu e gata, nu am avut timp să mă ocup, nici nu îmi mai pasă. M-am obișnuit așa. Ideea e că dacă nu tragi de oameni și să îi sun zilnic, să te agiți, să insiști, nu prea se face treaba și eu nu am timp. Am treabă, le am pe ale mele și nu am cum. Mama, săraca, nu are de unde să se ocupe, că nu le știe, nu am un bărbat "in charge" (n.r. "responsabil"), deci nu am apartament, încă. Dar nu va fi nici foarte departe. Mi-a venit bucătăria, dar nu e montată complet, băile și holurile. Mai am dressing-ul și dormitorul. Anul ăsta sper neapărat să reușesc să mă mut.", a mărturisit Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Anca Serea și Adi Sînă

Anca Serea și Adrian Sână au o familie numeroasă, dar și o casă generoasă așa că jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu vedeta pentru a afla cum se descurcă ei cu facturile, având în vedere că locuiesc într-o vilă cu șapte dormitoare. Anca Serea și Adrian Sână s-au mutat în nou casă, o vilă spațioasă care să le satisfacă toate nevoile. Vedeta a dezvăluit în mediul online că au șapte dormitoare, iar în prezent se ocupă singură de amenajarea mansardei.

"Cred că le-am resimțit cu toții. E normal să ne afecteze aceste lucruri într-o măsură mai mare sau mai mică. Suntem o familie foarte numeroasă, locuim într-o casă cu o suprafață destul de generoasă și da, am resimțit prețurile ridicate nu doar în ceea ce privește energia electrică și gazele naturale. Asta este, cred că suntem tineri, ne concentrăm să muncim mai mult și mai bine, ne rugăm la Dumnezeu să fim sănătoși. Nu cred că trebuie să ne plângem niciodată, trebuie doar să muncim un pic mai mult", a mărturisit Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican

În timp ce Claudia Puican și-a cumpărat un apartament, în care acum locuiește cu saxofonistul, el a investit într-o vilă ce se învârte după soare. Casa este încă în construcție, dar entuziasmul artistului este mare, la fel și dorința de a se muta, astfel că acum a făcut o vizită pe șantier.

Direct de la fața locului, Armin Nicoară a făcut publice primele cu locuința sa de vis, acolo unde a și primit o veste bună de la meșterii care se asigură că rezultatul final va fi pe placul cântărețului. Conform discuției avute pe șantier, este o mare posibilitate ca Armin și Claudia să se mute din apartament în vilă chiar de Crăciun. Deși mai este mult de muncă, cântărețul spune că în familia lor se obișnuiește ca lucrurile să se facă rapid pe ultima sută de metri, astfel că nu este exclus ca dorința soției să se îndeplinească.

Pe lângă această nouă casă, Armin Nicoară și Claudia Puican au mai făcut un pas extrem de important în relația lor. Pe lângă nuntă, cei doi și-au achiziționat propriul apartament în Dubai. Curiozitatea cea ai mare a fanilor este cât costă totuși un astfel de imobil. Armin și Claudia ne-au dezvăluit, în premieră, cât valorează locuința lor din Dubai.

“Claudia: Apartamentul nu este plătit, este dat doar un avans și în decurs de câțiva ani va fi achitat, nu am dat toți banii acum.

Armin: Sunt prețuri accesibile. Târgul a fost în București, văzusem lista de prețuri și mulți de la târg spuneau că parcă e mai ieftin decât aici, în București, un apartament în Dubai. Multă lume m-a avertizat în legătură cu zona, să fie departe, să nu îmi placă. Când am ajuns acolo, îmi venea să plâng de bucurie când am văzut zona. Adică, să fii aproape de Burj Khalifa, la 7 minute de centru, e ceva. Și vremea e superbă, doar cald mereu. Nu vreau să sune ca o laudă, că poate, alții din păcate, nu au ce pune pe masă. Am simțit să fac achiziția asta pentru că și eu muncesc, nu dorm nopțile. Din afară pare altfel.”, au spus Armin Nicoară și Claudia Puican, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

