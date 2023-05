Top vedete care sparg mii de euro pe lună! Iată cât cheltuiesc, dar stai să vezi și cât câștigă | EXCLUSIV

In articol:

Lumea influencerilor este foarte inetersantă și plină de dinamism. Unel proiecte nu apar așa peste noapte, ci este vorba de investiții mari. WOWbiz a aflat cât cheltuie vedetele voastre preferate pe lună, lucru care ne face să ne gândim și cât pot cât pot câștiga.

1. Selly

Selly este cel mai influent tânăr român de pe platformele digitale românești. Vloggerul a fost invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", unde a dezvăluit câți bani și pe ce cheltuie pe lună. Mai mult decât atât, Selly ne-a explicat și cum arată o zi obișnuită din viața lui.

"Pe plan personal, excluzând cheltuieli de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. N-aș ști să spun o sumă exactă. Cu siguranță mult, însă sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat. Poate nu pare după sume, însă în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să îl menții și banii se cheltuie mai u șor decât ai crede. De fiecare dată, dacă eu mă gândesc, oare câți bani am cheltuit luna trecută, am un răspuns mai mic, decât atunci când verific efectiv extrasul de cont, pentru că cheltuielile se adună foarte ușor, dar încerc să fiu cât de cumpătat posibil. Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină. Am o viață destul de plictisitoare dacă cineva ar fi să urmărească ce fac într-o zi, nu s-ar gândi că aș cheltui sume atât de mari de bani. Într-o zi obișnuită din viața mea mă îmbrac, mă duc la birou, stau acolo până seara, mănânc la restaurant o dată sau de două ori, vin acasă și mă culc. Așa arată o zi obișnuită din viața mea. Am puține vacanțe pe an, însă iată că costurile astea se adună.", a declarat Selly, în cadrul emisiunii difuzate la Kanal D.

2. Gheboasă

În emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Selly a declarat că pe lună cheltuiește în jur de 20.000 de euro. Gheboasă a fost pus și el în fața acestei provocări și a dezvăluit că el e next level și depășește cu mult această sumă.

"Sincer să îți zic, Selly joacă la pitici. Dacă el cheltuie 20.000 de euro pe lună, joci la pitici fratele meu, îmi pare rău, știi că eu stau...te iubesc. Glumesc. Niciodată nu mi-a plăcut să zic că am bani sau chestii, știi din ce mediu vin eu și de unde am plecat. Mi-e foarte greu să zic că am. Nu știu cât cheltui, dar treaba e că trăiesc ok eu și soția și familia mea, de care am grijă cu mare drag.", a mărturisit Gheboasă, la WOWnews.

3. Andra și Răzvan Gogan

Andra Gogan și fratele ei, Răzvan, s-au aflat față în față cu întrebarea roșie. Câți bani cheltuie pe lună? Îl ajung sau nu pe Selly cu suma de 20.000 de euro? Chiar ei ne-au spus.

"Răzvan: Eu sunt cel care se ocupă de statistici, momentan sunt în procesul de a-mi da seama câți bani facem și câți cheltuim, e destul de vag, dar ce știm e că strângem ca să călătorim. Ori călătorim ori investim în proiecte. Acum investim în Sirenele, care va fi foarte mare.

Andra: E cel mai mare proiect al nostru și am dat mulți bani pentru treaba asta, pentru că asta ne dorim. Deci, nu cheltuim în van, pe mașini sau pe haine, ci mai mult pe plăcerile astea de social media și pe călătorit.", au precizat frații Gogan, în exclusivitate, pentru WOWnews.

4. TJ Miles

Dacă e cineva care e pasionat de stilul vestimentar și nu se uită la bani, acela este Tj Miles. Acesta ne-a spus într-un interviu exclusiv că se preocupă mult de felul în care iese pe stradă, iar ce ne-a arătat de pe el, ne-a lăsat cu gura căscată. Toate brandurile de pe el valorează 100 și ceva de milioane de lei și un ceas care costă nu mai puțin de 35.000 de dolari.

"Mă preocupă aspectul fizic. Mi se pare că e important să arătăm bine. Trăim o viață. Dacă tot am o responsabilitate pentru public să motivăm oamenii, să le arătăm cum să se îmbrace, să fim în trend și în fashion. Iubesc moda, muzica, cultura.", a spus TJ Miles, pentru WOWnews.

