Gatitul poate fi considerat o activitate artizanala care, ca atare, necesita cunostinte multiple si profesionalism. Din acest motiv, ingredientele bune, retetele elaborate si ideile ingenioase nu pot fi suficiente in bucatarie. Chiar si in acest domeniu, pentru a obtine excelenta, trebuie sa utilizam cele mai bune instrumente.

Astfel a luat nasterere magazinul stylehoreca.ro, dedicat fiecarui profesionist, iubitor de arta culinara sau bucatar ocazional pentru a alege intotdeauna cele mai bune instrumente pentru eforturile lor culinare. Aici veti gasi cele mai bune oale de inox pentru HORECA, oale de aluminiu si multe alte ustensile vitale in orice bucatarie profesionista si nu numai.

Cum puteti alege oala potrivita, daca nu cunoasteti anumite detalii esentiale? Vom afla in acest articol cu se face aceasta alegere, in special atunci cand vorbim despre oalele de aluminiu sau de inox.

Care sunt caracteristicile care trebuie respectate la cumpararea unei oale?

Inainte de a trata in detaliu diferitele materiale, este necesar sa facem o scurta introducere in care vom evidentia care sunt caracteristicile si specificatiile de care este intotdeauna important sa tineti cont, atunci cand doriti sa achizitionati un astfel de vas. Materialul din care este fabricata o oala este prima si cea mai importanta cerinta de luat in considerare. Deoarece scopul unui vas este sa ajute la gatitul mancarii, inainte de fiecare achizitie, este important sa se tina cont de conductivitatea termica diferita a materialului ales, deoarece fiecare material absoarbe si emite caldura intr-un mod diferit. Predispozitia unui material care trebuie trecut uniform si rapid prin variatii de temperatura (cu alte cuvinte conductivitatea termica a acestuia) este exprimata prin formula W / m ° K.

Un recipient caracterizat printr-o capacitate excelenta de a produce caldura permite:

-Reglarea usoara si eficienta a temperaturii in diferitele faze de gatit;

-O distributie optima a caldurii pe intreaga suprafata a vasului, inclusiv peretii;

-Scaderea riscurilor de supraincalzire locala si arsuri.

In plus, trebuie sa stiti ca oalele cu o conductivitate termica ridicata necesita mai putin timp pentru a atinge temperaturile dorite, consumand astfel mai putina energie.

Greutatea oalelor este, de asemenea, un factor care trebuie luat in considerare, atat in domeniul profesional, cat si in cel neprofesional. De fapt, fiecare material are o gravitatie specifica diferita. De exemplu, greutatea specifica a unui centimetru cub de fier este de 7,8 grame, cea a aluminiului este de doar 2,7g.

Atunci cand dorim sa pregatim o reteta, cu totii alegem cu atentie ingredientele, astfel incat mancarea, pe langa faptul ca trebuie sa fie gustoasa, trebuie sa fie si sanatoasa. Totusi, putini manifesta aceeasi atentie in alegerea materialului recipientului in care gatesc. Sa analizam astfel calitatile fiecarui material.

Oale din otel inoxidabil

Oalele din otel inoxidabil sunt ideale atunci cand vine vorba de fierbere si incalzire, avand in vedere ca conductivitatea termica scazuta a acestui material, care se ridica la 16W / m ° K , determina concentrarea caldurii pe baza. Capacitatea scazuta de a conduce caldura, usurinta de curatare si rezistenta deosebita a acestui material, fac ca aceste tigai sa fie perfecte pentru prepararea bulioanelor, a supelor, a alimentelor prajite si a mancarurilor.

Avantajele oalelor din otel inoxidabil:

-Nu necesita niciun fel de intretinere;

-Adecvate pentru gatirea „cu imersiune”, adica atunci cand caldura este transmisa de lichidul in care alimentul este imersat si nu prin contact direct cu peretii sau cu fundul recipientului;

-Extrem de rezistente la socuri, socuri termice, abraziuni si coroziune;

Trebuie mentionat faptul ca oalele din inox, datorita rezistentei lor puternice la coroziune, sunt ideale pentru gatirea alimentelor acide, marinatelor si a saramurilor.

Oale din aluminiu

Oalele din aluminiu sunt printre cele mai utilizate in restaurante, datorita usurintei, manevrabilitatii si raportului calitate / pret adesea avantajos. Caracteristica specifica a aluminiului este conductivitatea termica ridicata. De fapt, aluminiul, cu 225W / m ° K este al patrulea material cu cea mai mare capacitate de a produce caldura dupa aur, argint si cupru. Acest lucru permite ca toate ingredientele introduse in oala sa se gateasca la aceeasi temperatura.

Avantajele vaselor de aluminiu:

-Conductivitate termica ridicata;

-Economisirea de energie;

-Este necesara putina intretinere;

-Rezistenta excelenta la socuri, socuri termice, abraziuni si coroziune;

-Adecvate pentru gatit prin inductie;

-Usor de manevrat, datorita greutatii specifice reduse;

-Raport pret / calitate convenabil.

Desigur, mai exista oale din email, fonta, alama, fier si asa mai departe, insa in domeniul HORECA, cele amintite mai sus sunt printre cele mai utilizate.

Ustensilele de bucatarie sunt probabil printre primele obiecte realizate si dezvoltate de om de-a lungul istoriei. Oalele, insa, asa cum le stim astazi, sunt o inventie recenta.

In vechime, mancarea era gatita in recipiente in forma rotunjita, iar teracota era cal mai folosit material. Doar odata cu revolutia industriala au fost construite oale din fier, apoi aluminiu, apoi otel inoxidabil si asa mai departe.

De-a lungul timpului, oala a devenit si termenul generic pentru toate tipurile de recipiente care pot fi puse pe foc pentru a gati mancare. In realitate, insa, acesta este un termen specific care indica un recipient cu o forma definita. Prima oala, de fapt, a fost un recipient suspendat de un carlig deasupra focului. La vremea respectiva, vasele aveau o forma „cu burta” pentru ca focul sa le poata atinge pe toate partile si nu numai pe partea de jos. Doar odata cu revolutia industriala,cum spuneam, si cu aparitia placilor pentru sobele din lemn si carbune, modelele cilindrice pe care le folosim astazi au inceput sa circule.

In general, oalele sunt caracterizate printr-o forma circulara si pereti foarte inalti. Adesea au dimensiuni mari, dar acestea pot avea si dimensiuni mai mici. Oalele sunt prevazute cu doua manere si pot include sau nu un capac.

In conlcuzie…

Oala este unul din cele mai utilizate instrumente in bucatariile din intreaga lume datorita versatilitatii sale incredibile. Pentru o utilizare corecta a oalelor este intotdeauna necesar sa va amintiti ca aceste unelte de gatit trebuie intotdeauna spalate cu grija si niciodata nu trebuie supraincalzite inainte de utilizare.