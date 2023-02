Toți s-au întrebat, dar WOWbiz.ro a aflat! Alex Bodi, primele declarații după ce s-a speculat că s-ar fi împăcat cu Ema Uta | EXCLUSIV

In articol:

Marți seara a fost petrecere în Capitală, iar vedetele au ieșit într-un local de lux din zona de fițe a Bucureștiului. Loredana a cântat, iar Alex Bodi și Ema Uta au fost și ei prezenți în locație, însă în grupuri diferite.

La scurt timp după ce au apărut imagini pe rețelele sociale și fanii au remarcat că se află în același lor au pornit și primele speculații. Presa a bubuit pe acest subiect, existând numeroase speculații cu privire la o posibilă împăcare. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu afaceristul și au aflat exact cum stau lucrurile.

Alex Bodi, primele declarații după ce s-a speculat că s-ar fi împăcat cu Ema Uta

Contactat de jurnaliștii WOWbiz.ro, Alex Bodi a oferit o serie de lămuriri cu privire la momentul respectiv. Afaceristul ne-a mărturisit că a mers împreună cu un grup de prieteni la restaurantul respectiv, iar acolo se afla și Ema Uta, alături de Loredana și alte prietene ale sale.

Afaceristul ne-a mărturisit că din păcate nu s-au împăcat, ci lasă timpul să decidă cel mai bine.

"Sincer să vă spun nu aș vrea să vă dau nicio reacție și nicio declarație, dar nici nu vreau să pară reavoință sau că neg orice chestie.

Într-adevăr am coincis în același restaurant. Ema a fost cu prietenii ei, cu Loredana, cu gașca ei de prieteni și eu am fost cu câțiva prieteni la masă, dar să zic așa, din păcate, nu ne-am împăcat.

Nu suntem împăcați, suntem ok, ne salutăm, vorbim și cum am mai spus și altă dată, lăsăm timpul să decidă. Știți cum e viața dacă e să fie ești, dacă nu poți să faci orice că nu se poate. Dar ca să fiu așa concret, ne-am întâlnit acolo, am vorbit așa puțin și fiecare cu grupul lui de prieteni", a mărturisit Alex Bodi, pentru Wowbiz.ro.

Cum s-au cunoscut Alex Bodi și Ema Uta

Alex Bodi și Ema Uta au format unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz-ul românesc. Regina machiajului și afaceristul au fost discreți la început, însă s-au dat de gol în mediul online, în timpul vacanțelor de vis pe care le-au făcut în jurul lumii.

Frumoasa vedetă a vorbit în trecut despre momentul în care s-au cunoscut. Cei doi se aflau un concert al Loredanei Groza atunci când Alex Bodi a pus ochii de focoasa Ema Uta. Diva a mărturisit că îl știa, însă nu se cunoșteau. El i-a scris pe Instagram, iar de acolo a lăsat ca lucrurile să meargă în ritmul lor normal.

"Am ieșit cu Lore (n.r. Loredana Groza) la o cântare de-a ei și acolo era și el la restaurant și mi-a dat un mesaj pe Instagram și asta a fost. Eu nu prea sunt o fată care se lasă cucerită. Eu am în minte exact ce vreau, iar dacă eu îl găseam un bărbat atrăgător dinainte, de asta am și răspuns. Altfel, nu îi răspundeam. A fost vorba de atracție fizică de la început. Îl știam, am continuat discuția și am lăsat lucrurile să decurgă într-o întâlnire, pentru că asta am avut în cap. Nu a fost vorba de o cucerire", a mai povestit Ema Uta, în trecut, la Antena Stars.

