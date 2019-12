În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Alexandra, Sasha pentru cei apropiați, a ținut să lămurească lucruruile cu privire la ce s-a petrecut cu Cornel Galeș din ziua accidentului până în momentul repatrierii lui.

”În primul și în primul rând, mama nu l-a văzut la morgă. Nefiind rudă, el nu putea fi luat de acolo decât de o rudă primară. Repatrierea se face prin firma de pompe funebre, mama nu putea să intervină absolut deloc. Mama a reușit însă să îl vadă pentru că, la insistențele ei, l-au descoperit câteva minute, după ce a fost îmbrăcat de firma de pompe funebre. În niciun caz nu l-a văzut dezbrăcat sau alte asemenea bazaconii. Faţa lui era reconstruită, el era îmbrăcat în hainele în care urmează să fie înmormântat”, ne-a explicat Sasha, fiica Vivianei.

Mai mult decât atât, ea ne-a explicat și circumstanțele producerii accidentului. ”El nu era la volan, stătea în spate, pe mijloc și a zburat prin panoramă și nimeni altcineva nu a fost rănit, nu e vorba, așa cum a apărut în presă, de cineva care să fie în comă, sau altceva. (...) Pe data de 1 decembrie am aflat noi că a murit... Dar, de fapt, el a murit pe data de 30 noiembrie, pe la ora 18.00, ora Spaniei... El se reîntorcea de la restaurant când s-a produs accidentul, iar explicația pentru prezența lui pe Whatsapp din noaptea de 1 decembrie este una simplă. În momemntul în care Poliția a sunat suspectul, adică cel care conducea mașina li s-a răspuns că pe el nu îl interesează și că el nu poate să îi ajute cu detalii și că cel mai bine ar fi să caute polițiștii la el în agendă. Atunci polițiștii au intrat în agenda lui telefonică și prin mesajele lui, iar asta este singura explicație, e chiar una logică”, a mai explicat Sasha.

”Cornel Galeș va fi adus cu avionul, în sicriu sudat”

În altă ordine de idei, Sasha, fiica Vivianei, ne-a explicat și cum se face repatrierea trupului neînsuflețit al lui Cornel Galeș. ”Va fi adus cu avionul, nu există altă modalitate, cel puțin din Spania. Cornel Galeș va fi adus cu avionul, în sicriu sudat. Repatrierea lui Cornel a fost făcută pe numele mamei mele. O rudă de gradul I ar fi fost nevoie pentru a identifica lucrurile pe care le avea asupra lui în momentul accidentului. Noi am încercat să o găsim pe fata lui, dar nu am putut vorbi cu ea. Apoi nu ne-a mai căutat... Dacă voia să dea de mama, nu era greu, sigur a aflat că el a murit... Prietenii lui, care spuneau că fac nu știu ce cheta, nu ne-au contactat, sunau doar ca să mai afle tot felul de informații... Oricum, vă pot spune că, mama, când a aflat ce s-a întâmplat cu Cornel Galeș, era în stare de șoc. M-a luat pe mine și pe logodnicul meu și am plecat de urgență în Spania, cu escală la Londra...”, spune Sasha.

Probleme cu înmormântarea lui Cornel Galeș

Conform declarațiilor fiicei Vivianei, fosta iubită a lui Cornelș Galeș, la prima vedere, după repatriere, totul ar fi fost simplu. Doar că lucrurile s-au complicat brusc... ”Inițial, voiam să facem înmormântarea miercuri, pe 11, dar, pentru că nu știam cât durează pregătirile, am stabilit să o facem pe 12. Mama a dorit ca o noapte, așa cum e creștinește, să o petreacă la capelă. Mama a plătit absolut tot... Ca să fie clar!

, ne-a mai spus Sasha, cea care, alături de Viviana, s-a ocupat de tot ce a fost nevoie pentru aducerea în țară a lui Cornel Galeș.

Nota Redacției: Luni seara am fost informați că Viviana a reușit să găsească actul de proprietate al locului de veci în care va fi înmormântat Cornel Galeș.

Cornel Galeș a murit într-un accident de mașină, în Spania

Ziua de 30 noiembrie a fost cea în care Cornel Galeș a încetat din viață într-un cumplit accident de circulație. Vestea că acesta a murit într-un accident de mașină, într-un orășel de lângă Valencia, i-a luat pe toți prin surprindere, de tragedie aflându-se abia a doua zi, pe 1 decembrie, iar incertitudinea producerii tragediei a durat câteva ore, până când, într-un final, au venit tristele confirmări. "Din păcate, s-a confirmat. Nu sunt prea multe de zis, nici nu știu ce să zic. Dumnezeu sa îl odihnească...", ne-a spus, duminică seara, Viviana, vestea tristă că a murit Cornel Galeș fiind astfel devenită realitate.