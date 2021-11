Totul despre Elwira Duda, soția lui Mihai Petre. Cei doi fac echipă la Asia Express, sezonul 4

In articol:

Elvira Duda este una dintre cele mai bune practicante de dans sportiv din România, din ultimii 20 de ani.

Totul despre Elwira Duda, soția lui Mihai Petre

Împreună cu Mihai Petre formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea mondenă, iar de 13 ani trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Elwira Duda s-a născută pe 30 Decembrie 1981, în localitatea Koszalin din Polonia. A cunoscut dansul de la 10 ani, o pasiune moștenită de la unghiul său, fiind dansator profesionist, iar întreaga viață a trăit prin dans. A participat la mai multe concursuri, iar în anii 2002-2004 a fost campioană națională la secțiunile Standard și Latino-American.

„Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo", a spus Elwira Duda.

Elwira si sotul ei, Mihai Petre, s-au cunoscut pe ringul de dans

Elwira Duda si Mihai Petre sunt căsătoriți de 13 ani, iar prima întâlnire au avut-o pe ringul de dans, după ce partenera coregrafului s-a accidentat.

Cu ajutorul unui prieten, acesta a ajuns să o cunoască pe Elwira Duda, o fată din Polonia, care este în căutare de partener de dans.

„Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București", a declarat soția lui Mihai Petre.

Deși nu-i stătea capul la dragoste și era axat pe dans, ușor ușor, cei doi s-au îndrăgostit și au luat decizia de fi parteneri și în viața amoroasă, nu doar pe ring.

„Mi s-a parut o femeie frumoasă, însă nu-mi stătea mie gândul la dragoste pe-atunci. Eram disperat să-mi găsesc o parteneră și să particip la concursurile de dans. Așa că am plecat în Polonia, unde ne-am antrenat cateva luni. Am închiriat un apartament acolo, dar n-aveam nici mașină de spălat nici televizor. Așa că eu îmi spălam singur rufele, îmi călcam, la capitolul „gătit” improvizam… Apoi, ne-am întors în Romania”, a spus Mihai Petre.

În cadrul unui interviu, Elwira Duda a mărturisit ce anume a atras-o la soțul ei, și cum ce ochii l-a văzut la începutul colaborării pe ringul de dans.

„Mi-a placut foarte mult ca profesionist: știa exact ce dorește și era extrem de disciplinat. Nu ieșea din sală până nu termina tot ce-și propusese. Ca barbat… mai târziu am fost atrasă de el”, a mărturisit Elwira Duda.

Cei doi au împreună doi copii

În 2008, Elwira Duda și Mihai Petre și-au unit destinele în cadrul unui eveniment, la care au luat parte aproximativ 200 de invitați. Patru ani mai târziu, cei doi au devenit părinți pentru prima dată, când pe lume a venit prima fețită, Catinca.

Din dorința de a avea o familie numeroasă, cei doi și-au dorit încă un copil, iar în 2018, s-au bucurat de venirea micuței, Ariana, pe lume. În cei 13 ani de căsnicie, Elwira Duda și Mihai Petre au descoperit secretul unei relații de succes, și anume respectul reciproc și lupta pentru a nu se instala rutina în relație.

„Cred că respectul este foarte important, să înțelegi că nu întotdeauna realitatea ta este realitatea aplicabilă tuturor, ci un adevăr propriu.

Contează să înțelegi că există diferențe, că fiecare simte lucrurile într-un anumit mod. Și dragostea, evident. Eu nu simt că am devenit un cuplu cu o rutină, cu un program deja clar stabilit. Reușim să ne surprindem reciproc în fiecare zi. Lucrăm împreună, avem spațiu pentru familie, spațiu pentru noi doi.”, a declarat Mihai Petre.

Cei doi au făcut o afacere din pasiunea pe care o împart și au deschis o școală de dans în București, unde organizează concursuri pentru tinerii talentați dornici să facă o carieră din dans. Elwira și Mihai Petre au format prima pereche din România, care s-a clasat, în anul 2004, în primele 50 de locuri la IDSF World Ranking List.

SURSE: libertatea.ro