Totul despre Maurice Munteanu - nume real, vârstă, zodie, studii, iubit și multe altele

Maurice Munteanu s-a născut și a crescut în București. Acesta a câștigat nenumărate premii în cariera sa, cum ar fi: distincția "Best Coolest Blog" din partea celor de la „Forbes” în anul 2015 sau premiul "Best Fashion Blog", in cadrul "Elle Style Awards".

Care este de fapt numele lui Maurice Munteanu, juratul „Bravo, ai stil!”

Maurice este editor fashion la revista „Elle România” și jurat în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil!”.

Maurice Munteanu, pe numele său din buletin Marius Munteanu s-a născut pe data de 4 ianuarie 1978, în zodia capricorn și are 43 de ani. Acesta se bucură de o carieră plină de succes în lumea modei, fiind fashion editor la revista „Elle România”, una dintre cele mai renumite reviste de la noi din țară în materie de tendințe actuale de tip fashion.

Juratul a declarat ulterior cum s-a ajuns la a fi strigat după numele „Maurice” în loc de „Marius”. Se pare că schimbarea a fost făcută la o vârstă fragedă.

Această „poreclă” a fost dată de către bunicul său pe când celebrul blogger de modă avea doar patru-cinci ani.

Maurice Munteanu pasionat de artă și literatură [Sursa foto: Instagram]

Pe când se afla în școala generală, Maurice a primit drept cadou de la profesorul său de muzică un disc cu Maurice Chevalier (cântăreț de muzică de cabernet).

Cadoul l-a bucurat atât de tare încât a ales ca pe viitor să se prezinte mereu ca „Maurice Munteanu”.

În ceea ce privește pasiunea pentru modă, juratul a dezvăluit că mama sa a avut o mare contribuție la aceasta. Astfel că, mama sa deținea o multitudine de ținute de seară și colecții copleșitoare de rochii. Însă ce l-a determinat pe Maurice Munteanu să aleagă în mod clar drumul modei a fost, seria de filme regizată de Alfred Hitchcok, unde actorii erau foarte bine îmbrăcați din punct de vedere vizual și stilistic.

Ce studii are Maurice Munteanu!

Maurice Munteanu și-a dorit să intre la UNATC, însă a fost mereu discriminat din pricina orientării sale sexuale. Astfel, după trei încercări eșuate, criticul de modă s-a reorientat. El a absolvit Facultatea de Jurnalism și Dreptul. Cu toate acestea, Maurice nu regretă că nu a devenit actor, deoarece și-a dat seama că i-ar fi plăcut mai degrabă să devină regizor, nu să joace pe scenă.

Viața sentimentală a lui Maurice. Are sau nu un iubit?

Maurice Munteanu nu s-a ascuns niciodată îm ceea ce privește orientarea sa sexuală și a fost asumat ori de câte ori a fost întrebat diverse aspecte. Criticul de modă nu se iubește în prezent cu cineva, însă acesta a declarat în anul 2020 în cadrul unui podcast difuzat pe platforma Youtube că iubește o femeie. Se pare că povestea își are rădăcini în trecutul îndepărtat, deoarece Maurice a mărturisit că recent s-a reîndrăgostit de ea.

Iată ce a declarat acesta: „Nu am făcut amor cu femei niciodată. Am făcut multe chestii cu femei, am fost îndrăgostit de femei, sunt îndrăgostit și acum de o femeie. Am cunoscut-o mai demult, am reîntâlnit-o și m-am reîndrăgostit. Am senzația de neputință și asta mă ucide mai mult decât să cred că e prea târziu. Tind să cred că ne dorim amândoi același lucru, dar știm că e imposibil și asta face ca lucrurile să fie un pic triste. Eu sunt un bărbat homosexual, care nu are neapărat priză la bărbații gay. În mod normal, genetic, teoretic, programarea mea nu trebuia să fie neapărat una homosexuală (…). Sigur că, homosexualul din mine vrea să fie cea mai seducătoare femeie în raport cu acești bărbați, pentru că își urăște condiția”.

Surse: playtech.ro, tvmania.ro