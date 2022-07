Tragedia din Egipt putea fi evitată?! Ies la iveală detalii halucinante despre primul atac al rechinului! Martorii fac acuzații grave la adresa salvamarilor: „Au confundat rechinii cu delfinii”

In articol:

La începutul luni iulie o tragedie în toată regula a avut loc în cea mai renumită stațiune din Egipt, Hurghada. Chiar dacă zona este împânzită de salvamari, căci pe aici trec zilnic sute de mii de turiști, se pare că nimeni și nimic nu a putut prevesti ceea ce avea să se întâmple.

O austriacă în vârstă de 68 de ani a fost atacată de un rechin în timp ce făcea baie în apa Mării Roșie. Totul s-a întâmplat chiar sub privirile neputincioase ale celorlalți turiști, dar și ale salvatorilor. Martorii tragediei spun, însă, că salvamarii ar fi fost atenționați de o copilă cu privire la pericolul din apă, însă aceștia au crezut că au de aface cu un delfin și nicidecum cu un prădător marin.

„Au fost atenționați salvamarii, această fetiță care plângea în hohote și cred că este marcată pe viață, spunea că i-a zis „Shark, shark, it is a shark”, iar răspunsul a fost „Nooo, it is a dolphin”. Ori nu trebuie să fii mare expert ca să știi că există o diferență foarte mare între aripioara dorsală a unui delfin și cea a unui rechin”, a povestit un turist român aflat în Egipt, potrivit stirileprotv.ro.

La scurt timp după atenționările copilei, a avut loc atacul

Imediat după ce au negat existența vreunui rechin aproape de țărm și au ignorat avertismentul copilei, au auzit țipetele disperate ale unei femei care încerca, disperată, să se salveze din colții prădătorului marin. Pe mal, mai mulți turiști, dar și salvamarii care cu câteva momente înainte negau existența lui au început să se agite.

Citeste si: „Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau.” Vlad Gherman a făcut un anunț printre lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Au început să alerge foarte mulți salvamari care păreau destul de speriați, panicați, înspre capătul pontonului. Au început să vină grupuri foarte mari de turiști. Foarte multe femei plângând în hohote, trecând pe lângă mine în fugă.

Salvamarii au așteptat până în momentul în care curenții au adus-o pe acel recif de corali și a putut să fie recuperată. Au început niște mișcări de resuscitare. Ulterior au trecut pe lângă noi în fugă cu un rezervor de oxigen, cu truse medicale, a fost chemată și o ambulanță, deja era decedată. Cu o seară în urmă, eu am fost exact în acel loc. M-am cutremurat gândindu-mă că teroretic aș fi putut fi eu acolo”, a mai povestit turistul român.

Salvamarii au încercat să scape filmulețele cu atacul

O parte dintre martori au scos telefoanele și au filmat întreaga scenă parcă desprinsă dintr-un veritabil film de groază. Imediat după ce s-a terminat totul, salvamarii au trecut pe la cei pe care i-au văzut cu telefoanele în mână și i-au obligat să șteargă imaginile.

Citeste si: “Roxana, să ai liniște acolo sus, dacă în vacanța din Egipt n-ai avut”. Ce a apărut pe pagina de Facebook a româncei ucise de un rechin, în Marea Roșie

„Au fugit după ei, salvamarii, le-au confiscat telefoanele și au șters înregistrările respective”, a mai povestit un martor.

Austriaca a reușit să înoate singură înapoi la mal, însă a făcut infarct, iar din cauza rănilor extrem de grave nu a mai putut fi salvată. Conform primelor informații, rechinul măsura circa trei metri, iar specialiștii cred că era din specia mako.

Citeste si: Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca două femei să fie sfâșiate de un rechin în Egipt! Autoritățile cred că asta l-a atras, de fapt, atât de aproape de țărm

Cert este, însă, că la aproximativ câteva ore de la primul incident trupul neînsuflețit al unei turiste de origine română a fost descoperit sfâșiat, la doar 600 de metri de la primul atac. Citește mai mult pe acest subiect AICI .

Românca ucisă de rechin în Egipt