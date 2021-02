Traian Berbeceanu a fost revocat din funcția de prefect al Capitalei. Primele declarații ale acestuia

feb 2, 2021 Autor: Cristina Ionela

Traian Berbeceanu a rămas fără funcţia de prefect al Capitalei, după trei luni. Prefectura Capitalei a revenit la USR-PLUS. Totodată, este de precizat faptul că prefecturile au fost reorganizate în toată ţara.

Traian Berbeceanu a ținut să scrie pe Facebook despre revocarea din funcția de prefect al Capitalei. Acesta a explicat că acceptase această funcție, în urmă cu trei luni, într-o perioadă foarte complicată.

Traian Berbeceanu, primele declarații după revocarea din funcție

Fostul prefect al Capitalei a făcut și primele declarații. Acesta a postat un mesaj pe Facebook, unde a vorbit despre faptul că a fost revocat din funcția pe care o ocupa de trei luni.

"Revocarea din funcția de prefect al municipiului București, ca și numirea dealtfel, sunt decizii politice, firești. Am acceptat acestă funcție în urmă cu trei luni, cu multă bună-credință, într-o perioadă deosebit de complicată. Am avut un mandat scurt, dar plin de provocări dintre cele mai grele, cărora nu le-aș fi făcut față fără ajutorul vostru, al bucureștenilor, în primul rând, dar și cu sprijinul total al colegilor din Prefectură și al colaboratorilor din toate instituțiile. Îmi doresc ca viitorul prefect, cel care va fi nominalizat de USR- Plus, să fie unul dedicat total cetățenilor municipiului București, să fie o persoană care să respecte și să aplice legea, dincolo de orice fel de interese. Să facă numai lucruri bune. Îi doresc succes viitorului prefect, oricine va fi să fie", a scris Traian Berbeceanu pe rețelele sociale.

Berbeceanu, 17.000 lei pe lună din vânzări de cărți

Conform propriei declarații de avere, Traian Berbeceanu a obținut din drepturi de autor suma de 205.706 lei în anul 2019, ceea ce înseamnă peste 17.000 lei pe lună.

Cum Berbeceanu nu a specificat sursa venitului, se presupune că aceasta a fost obținut din vânzarea cărții inspirate chiar din viața lui.

Traian Berbeceanu[Sursa foto: Facebook]