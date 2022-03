Transformarea Ginei Pistol de când a născut. Vedeta a recunoscut ceea ce multe mame se feresc să spună

In articol:

Meseria de mama nu este deloc ușoară, iar Gina Pistol experimentează acest lucru pe pielea ei zi de zi. Prezentatoarea TV este o mămică foarte responsabilă și este foarte fericită că a adus pe lume o fetiță minunată, însă, uneori, grijile multe îi cam dau bătăi de cap blondinei.

Gina Pistol are tot ce și-ar putea dori de la viață. Este o femeie realizată în plan profesional și personal și, cu numai un an în urmă, cel mai mare vis pe care l-a avut i s-a îndeplinit când a rămas însărcinată cu Josephine. Viața e foarte frumoasă în calitate de părinte, însă uneori poate fi și foarte obositoare.

Gina Pistol, imagine neașteptată pe Instagram

Dacă majoritatea vedetelor folosesc filtrele pentru a se înfrumuseța și pentru a arăta cât mai bine în exterior, Gina Pistol a ales, de data acaesta, să folosească un filtru care să prezintă, mai ales, felul în care se simte.

Așadar, cum viața de părinte poate fi destul de obositoare uneori, Gina Pistol s-a fotografiat cu un filtru care îi îmbătrânește pielea cu cel puțin 20 de ani, pentru a exprima cum se simte în postura de mama, cu multe responsabilități.

„Să fii mamă nu e stresant deloc. Gina, 28 de ani!”, este ceea ce a scris Gina Pistol în dreptul imaginii.

[Sursa foto: Instagram]

Odată cu venirea pe lume a micuței Josephine, în viața părinților săi au avut loc foarte multe schimbări, iar cea care a resimțit cel mai mult aceste schimbări a fost Gina Pistol. Nu i-a fost deloc ușor să se acomodeze cu noua viață, însă a reușit să treacă cu succes și peste această etapă.

„Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață. Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!”, a declarat Gina Pistol, conform Cancan.