„Trebuie să ai bani buni” Viviana Sposub și George Burcea sunt în culmea fericirii! Pas important în relația lor: „Primul nostru apartament din New York”

Viviana Sposub trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de George Burcea, iar lucrurile sunt cât se poate de serioase între cei doi. Anul trecut, fosta co-prezentatoare a decis să îi fie alături partenerul ei de viață în cariera sa.

Viviana Sposub și George Burcea, apartament în New York?

Astfel, ambii au plecat pentru o perioadă destul de lungă de timp în Statele Unite ale Americii, loc în care actorul este implicat în mai multe proiecte cinematografice. Recent, cei doi au făcut un nou pas important în relația lor pe care nu au putut să nu îl împărtășească cu fanii lor.

Viviana Sposub este foarte activă pe rețelele de socializare și își ține fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei. În urmă cu puțin timp, vedeta a luat prin surprindere pe toată lumea cu un videoclip în care apare alături de George Burcea, mai fericiți ca niciodată. Aceștia au vrut să le împărtășească oamenilor care îi apreciază una dintre cele mai recente reușite ale lor, mai exact faptul că acum au un apartament chiar în New York: „ Primul nostru apartament din New York”, spune bruneta în filmulețul postat pe TikTok.

Ce spun fanii despre apartamentul celor doi

Nu a durat foarte mult timp, iar postarea Vivianei Sposub a strâns o mulțime de aprecieri, dar și foarte multe comentarii. Mulți știu câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru a avea propriul apartament într-un oraș precum New York-ul, astfel că anunțul celor doi îndrăgostiți i-a făcut pe internauți să se întrebe dacă aceștia sunt proprietarii direcți ai locuinței sau dacă Viviana și George Burcea stau doar în chirie.

Cei doi nu au specificat acest detaliu, cel puțin momentan.

„Închiriat?!”/ „Aproape nimeni nu are apartamentul cumpărat în New York. Doar dacă curg banii din tine îți permiți.”/ „Afară marea majoritate stau în chirie!”/ „Să locuiești in NY într-un apartament decent trebuie să ai bani buni.”, sunt doar câteva comentarii la postarea vedetei.

