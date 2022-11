Viviana Sposub și George Burcea se mută temporar din țară! Ce planuri mari au cei doi: „Mă pregătesc să plec”

In articol:

George Burcea și Viviana Sposub formează un cuplu de doi ani și parcă se iubesc pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unei emisiuni concurs și de atunci sunt de nedespărțit și au planuri foarte mari de viitor împreună.

Recent, aceștia au anunțat că se vor muta în SUA, dar doar pentru o perioadă de timp.

George Burcea a apărut în distribuția filmului ,,Wednesday”

George Burcea și Viviana Sposub vor fi prezenți la premierea filmului ,,Wednesday”, care va avea loc pe 23 noiembrie. Unul dintre motivele plecării din țară a celor doi este chiar rolul pe care actorul îl are în film, acesta interpretându-l pe Lurch, valetul familiei Addams. Special pentru această lansare, George Burcea și-a adăugat în garderobă un costum all-black, care nu a costat mai puțin de 3.000 de euro. Acesta a confirmat plecarea sa în America, dar nu a dat mai multe amănunte.

Citeste si: „Vine și nunta” Viviana Sposub și George Burcea au vorbit despre căsătorie! Anunțul pe care toți fanii îl așteptau

Citeste si: “Cine râde la urmă, râde mai bine!” Iancu Sterp, imagini cutremurătoare!- kfetele.ro

Citeste si: Cum arată soția lui Adrian Văncică, personajul Celentano din serialul „Las Fierbinți”- bzi.ro

„ Da, mă pregătesc să plec în America, dar nu am voie să dau alte amănunte ”, a declarat actorul, pentru Playtech.ro

Filmul ,,Wednesday” este regizat de Tim Burton și este o continuare a poveștii familiei Addams.

În urmă cu câteva zile, Vivianei Sposub i-a fost aprobată viza de turist în SUA, dar prezentatoarea nu a făcut nicio declarație despre acest lucru. Există mai multe zvonuri cu privire la faptul că iubita lui George Burcea ar urma să participe la un casting pentru a obține un rol într-un film, lansându-se astfel în domeniul cinematografiei.

Citeste si: Viviana Sposub și George Burcea se pregătesc de nuntă: „Sunt următoarea mireasă”. Prezentatoarea a oferit toate detaliile din ziua marelui eveniment

George Burcea, despre relația cu Viviana Sposub: ,,Nu am avut în viața mea un astfel de partener”

Cei doi au foarte multe planuri de viitor împreună, două dintre acestea fiind chiar căsătoria și întemeierea unei familii. Cu toate acestea, actorul a declarat că nu se grăbește și că lasă să se desfășoare totul firesc. George a mai declarat și faptul că ei mereu se sfătuiesc și vorbesc non stop.

„Ne sfătuim foarte mult profesional, vorbim ca niște babe scăpate de la pușcărie. Nu am avut în viața mea un astfel de partener, dacă ne lași să vorbim, vorbim 24 de ore din 24 în continuu. Pasul următor nu știm când îl vom face. Mai am mici chichițe de rezolvat din trecutul meu. Dar cel mai important e că noi ne iubim. Așa cum în fermă am luat lucrurile pas cu pas, după doi ani de relație, lucrurile se iau tot pas cu pas. Mai devreme sau mai târziu, vom face și acel mare pas”, a continuat George Burcea.