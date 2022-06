Tricolorii, în cădere liberă în clasamentul FIFA, dar în fața celor care i-au umilit. Care este valoarea adevărată a naționalei de fotbal a României? | EXCLUSIV

In articol:

România a pierdut 6 locuri față de perioada dinaintea începerii Nations League și a coborât pe locul 54 în clasamentul FIFA.

Bogdan Stelea: „Bosnia are individualități mai bune, dar nu este o echipă mai bună decât Muntenegru.”

Cu toate acestea, naționala noastră este în fața rivalelor din grupa de Nations League, Bosnia și Herțegovina (locul 57) și Muntenegru (locul 67).

În ciuda meciurilor slabe făcute în Nations League, unde are 1 victorie și 3 înfrângeri în 4 partide, România le ia fața celorlalte echipe din grupă. Totuși, locul 54 este foarte aproape de cea mai slabă clasare a tricolorilor din istorie, locul 57, ocupat în perioada februarie 2011- septembrie 2012.

„Eu nu cred așa de tare în aceste clasamente, pentru că, acum câțiva ani, România a ajuns iar sus. Se poate întâmpla ca o națională să nu joace meciuri și să coborea în clasament. Bosnia și Muntenegru sunt sub noi, dar, din punctul meu de vedere, clasamentul este subiectiv. În meciurile pe care le-am jucat contra lor, au demonstrat că sunt mai buni decât noi. Cu Bosnia a fost o reacție după primul meci, după un prim meci foarte slab, și era normal să avem o anumită reacție. Din punctul meu de vedere, Muntenegru e mai bună decât Bosnia, ca echipă, per ansamblu. Bosnia are individualități mai bune, dar nu este o echipă mai bună decât Muntenegru”,

a declarat Bogdan Stelea pentru WOWbiz.ro.

Bogdan Stelea: „La noi nici măcar nu mai poți vorbi de un accident.”

Bogdan Stelea, fost portar al naționalei României și membru al Generației de Aur [Sursa foto: Facebook]

Clasarea de acum este un adevăr greu de acceptat pentru toți fanii echipei naționale și mai ales pentru membrii Generației de Aur, care au reușit să o ducă pe cele mai înalte culmi în anii '90, perioada cu cele mai mari performanțe la turneele finale. În spetembrie 1997, România a urcat pe locul 3 în clasamentul FIFA, pe vremea când Bogdan Stelea apăra poarta tricolorilor și pe bancă se afla selecționerul Anghel Iordănescu.

„Nu suntem resemnați. Ar trebui să acceptăm, într-un fel, realitatea. Asta ne e valoarea în momentul de față. La noi nici măcar nu mai poți vorbi de un accident. Meciurile pe care le facem, de un anumit nivel, sunt destul de dese și ne bat echipe care nu sunt nici măcar în al doilea eșalon, care sunt cel mult de nivelul nostru. Sunt de nivelul nostru și, totuși, ne bat. Orice selecționer ar veni, cred că ar avea probleme”, a recunoscut Bogdan Stelea în interviul acordat redacției WOWbiz.

Căderea naționalei a adus și foarte multe critici pentru conducerea Federației Române de Fotbal (FRF), atât din partea fostelor glorii ale tricolorilor, cât și din partea presei. Cei mai critici dintre suporterii naționalei au cerut chiar demisiile președintelui Răzvan Burleanu și a directorului tehnic, Mihai Stoichiță.

„E normal să fie criticați. Și noi, când eram la echipa națională, ne raportam la performanțele celor dinaintea noastră și asta o să fie întotdeauna. Din moment ce fotbalul românesc a avut un anumit nivel, toată lumea o să se raporteze la nivelul respectiv. Oamenii nu critică neapărat pentru că sunt rezultatele care sunt. Critică pentru că văd că, în tot mandatul pe care l-au avut, n-au făcut lucruri care ne-ar fi îndreptățit să avem speranțe la rezultate. Oamenii își dau seama că asta e valoarea echipei naționale în momentul de față, dar nu trebuia să ajungem aici! De ceva ani trebuiau făcute anumite lucruri, lucruri care au fost promise, și care, totuși, nu s-au făcut”, a mai precizat Bogdan Stelea.