Tudor Chirilă, adevărul despre relația cu ceilalți colegi de la masa juraților. Actorul a recunoscut totul, fără reținere: „Noi uităm că se filmează”

Tudor Chirilă, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori și cântăreți din țara noastră, a dezvăluit care este relația cu ceilalți jurați, în spatele camerelor de filmat.

Tudor Chirilă, mentorul preferat în jurul concurenților

Artistul a fost solistul trupei „Vama Veche”, a jucat în diferite producții cinematografice, iar din anul 2014 este juratul unui celebru concurs de muzică.

Tudor Chirilă este printre primele opțiuni ale concurenților în momentul în care trebuie să își aleagă mentorul. Actorul a povestit care este secretul lui și ce îl face să fie un antrenor foarte bun.

„ Un pic de actorie, mai ales improvizație, un pic de pedagogie – ăsta e un element pe care emisiunea l-a adus în viața mea, un pic de muzică sau de căutare muzicală, un mixt din ăsta care face emisiunea foarte versatilă, unde nu ai timp să te plictisești. N-aș putea niciodată să fiu prezentator de emisiune, pentru că nu mă văd în rolul ăla, în schimb, rolul ăsta multiplu, aș zice, de antrenor/mentor și un pic de regizor al momentelor mă face să mă simt bine, nu știu, pur și simplu mi s-a potrivit din primul sezon, chiar dacă învățam emisiunea din mers.”, a explicat Tudor Chirilă, pentru Revista VIVA!.

„ Mă recomandă momentele pe care le-am făcut de-a lungul timpului și câteodată, poate, și răsturnările de situație din finale, pentru că nu întotdeauna am fost favorit, dar am reușit să câștig și din postura de underdog. Cred că sunt destul de onest și s-ar putea să am niște idei bune de discurs câteodată care se reverberează, cumva, în concurent, în momentul alegerii.”, a mai adăugat actorul.

Tudor Chirilă, despre relația cu ceilalți jurați

Atât pe micile ecrane, cât și în spatele camerelor de filmat, Tudor Chirilă pare să aibă o relația bună cu colegii săi de platou. Ultimul sezon a adus doi jurați noi, pe Theo Rose și Denis The Motans, care par că s-au acomodat cu ușurință în emisiune.

Tudor Chirilă susține că între ei este o atmosferă relaxată și că lucrurile funcționează firesc, încât uită că în jur se află camere de luat de vederi.

„ E foarte OK. Noi suntem toți acolo să facem un show de televiziune să funcționeze, și asta este ceea ce primează, iar în ceea ce vedeți voi la emisiune sunt și multe scene în care noi uităm că se filmează. Practic cât suntem în platou se filmează non-stop, așa că nu prea există atmosferă dublă – aia când sunt camerele deschise și aia din pauză, dar, repet, toată lumea știe că, atât timp cât suntem în platou, suntem să facem această emisiune să funcționeze.”, a mărturisit artistul.

Tudor Chirilă, în relația cu celebritatea

Tudor Chirilă nu este mulțumit de cum publicul etichetează celebritățile doar prin prisma aparițiilor. Acesta crede că fiecare om, în esența lui, este mult mai mult decât poate reda pe micile ecrane.

Mai mult decât atât, artistul și-ar dori ca uneori să fie de neobservat și să poată facă activități fără ca lumea să îl vadă. Acesta încearcă să își țină viața privată departe de ochii publicului, însă nu întotdeauna reușește, acesta fiind prețul pe care îl plătește pentru celebritate.

„ Am pretenția că sunt un om mai complex și în bune, și în rele decât percepe lumea despre mine pe baza activității mele publice. În general, publicul se raportează și definește, judecă o personalitate pe ceea ce poate extrage din apariții, dar asta mi se pare un pic superficial. Sunt mai mult decât ceea ce se vede despre mine, și ăsta este un downside al celebrității – felul în care ești incomplet perceput.

Mi-ar plăcea să pot să beau oriunde o bere, nestingherit, sau să mă plimb prin București aproape neobservat ca să fac fotografii, îmi place mult să fotografiez și aș vrea să pot fotografia oameni, sau să am mai mult timp pentru asta și să trec neobservat. Ăsta e un preț pe care trebuie să-l plătesc: faptul că, de multe ori, există intruziune în viața mea privată pe care încerc s-o țin departe de judecata lumii.”, a mai spus Tudor Chirilă.

