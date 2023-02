Tudor Chirilă, scos din minți de o angajată a Teatrului de Comedie: „E complicat să chemi poliția pentru așa ceva” Ce gest a făcut femeia, chiar în instituție?

In articol:

Tudor Chirilă este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști români. De-a lungul carierei sale, acesta a reușit să strângă de partea sa foarte mulți oameni care îl urmăresc pe rețelele de socializare, mediu în care vedeta este foarte activă.

Acolo, în urmă cu ceva timp, cântărețul a postat un mesaj în care le povestea fanilor cum a trecut printr-o experiență neplăcută, care l-a enervat destul de tare.

Tudor Chirilă, enervat de o angajată a teatrului unde lucrează

Tudor Chirilă a fost întotdeauna transparent cu fanii săi, acesta nu s-a temut niciodată să spună ceea ce gândește și să încerce să rezolve anumite probleme cu care societatea se confruntă, iar asta a făcut și acum.

De această dată, vedeta a postat un mesaj în care povestește despre fapta unei angajate a Teatrului de Comedie, care l-a deranjat teribil.

Și asta pentru că femeie fuma în interiorul instituției culturale, chiar dacă există o lege care interzice fumatul în spațiile publice închise.

În urma celor întâmplate, actorul a mărturisit că a vorbit cu femeia să meargă afară pentru a-și satisface nevoia de a fuma, dar aceasta a fost mult mai preocupată de confortul personal decât de cel al celor din jur.

Fapt ce l-a făcut pe actor ca, la un moment dat, să vrea să cheme poliția, dar a renunțat la acest gând știind că până vor ajunge oamenii legii fapta va fi deja consumată.

„A trebuit să urc la croitorie în clădirea administrativă, acolo unde există și contabilitatea și secretariatul literar, programare etc. Pe holul dintre birouri așezată confortabil pe o băncuță tapisată, cu scrumiera lângă ea, o angajată a teatrului fuma liniștită. I-am spus că nu mi se pare ok și ea a fost de acord, spunându-mi că știe că e rău pentru sănătate. I-am repetat că nu e ok pentru că e o lege care interzice fumatul în spațiile publice. Un pic surprinsă (ce vrea și idiotul ăsta) mi-a zis că știe. I-am spus că ar trebui să coboare două etaje mai jos să fumeze afară, cum face toată lumea (oare?). Mi-a spus că e complicat. Femeia nu cobora la fumat. Pentru că era afectat confortul ei personal. Pentru că nu contează libertatea celuilalt, important e să nu fie îngrădită a mea. E complicat să chemi poliția pentru așa ceva. Până ajung ăia nici nu mai ai fapta. Dar ar fi trebuit s-o fac, pentru că e clar că nu puteam miza pe bunul simț al femeii. Pentru ea e o chestiune nevinovată și eu am părut un antipatic care se ia de ea degeaba, deși mirosea a fum de pe la etajul 1”, a scris Tudor Chirilă, pe pagina sa de Facebook.

Ce își dorește actorul de la publicul său atunci când vine la teatru

Teatrul este unul dintre cele mai importante lucruri pentru vedetă. Acesta își dorește ca oamenii care vin la o piesă de teatru să respecte cu adevărat acest lucru.

Mai exact, să își închidă telefoanele, să nu filmeze, să vină la ora stabilită la care se începe spectacolul și să aplaude așezați pe scaune, acestea sunt doar câteva dintre lucrurile la care se așteaptă artistul din partea fanilor teatrului.

,,La teatru, să-și închidă telefoanele. Să nu filmeze în timpul spectacolului, e o practică din ce în ce mai agasantă. Să vină la fix. Să nu se năpustească la garderobă, la aplauze. Să aplaude așezați pe scaun, așa cum e firesc, nu să-mi dea senzația în fiecare seară că iau premiu pentru întreaga activitate, ridicându-se în picioare. La concerte, să se simtă bine, să se bestializeze”, a spus artistul, potrivit Dilema Veche.