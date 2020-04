In articol:

Ghiță Balmuș este un tip introvertit, drept dovadă că la Survivor România, comportamentul lui este mereu pus sub semnul întrebării de unii dintre colegii de echipă. De altfel, nu de puține ori, baschetbalistul a primit mai multe critici de la colegi, în care i se reproșa faptul că are o atitudine uneori infantilă în competiție. ”Trebuie să te maturizezi, nu mai poți fi un copil”, i-a spus Cezar Juratoni, susținut apoi de Asiana, Elena și chiar de Mihai Onicaș.

”Eu sunt un sportiv, îmi place să joc în echipă, am spirit de învingător și nu mă dau niciodată bătut! Știu că este greu, dar fără a avea curaj și energie și putere nu poți să faci nimic în viață nu doar la Survivor! Vreau să văd cât pot rezista într-un astfel de show”, a comentat, de partea cealaltă, Ghiță.

Citeste si: Karina, decizie șoc la întoarcerea în țară în privința lui Andrei de la Survivor România! Războinica a spus TOT, cu lacrimi în ochi! ”Mă mut la el”

Ghiță Balmuș, viață dură! ”I-a murit o soră”

Dacă mulți consideră că felul în care se comportă Ghiță în Republica Dominicană este unul de-a dreptul ciudat, ei bine, sunt și foști coechipieri din echipa faimoșilor care au cuvinte de laudă la adresa lui și îi înțeleg trăirile. "A plecat de acasă, loc în care doar mama lui și sora contau pentru el. Și-a luat viața în piept de unul singur, deși era doar un adolescent, iar de greutăți s-a lovit la tot pasul. Din fericire, și-a format un caracter puternic și până acum, a reușit să se transforme într-un om cu personalitate", a spus Bogdan Vlădău la Ștafeta mixtă, emisiune difuzată pe WOWbiz.ro, completat apoi, câteva săptămâni mai tărziu, de unchiul sportivului, care a dezvăluit că Ghiță de la Survivor România a pierdut o soră, exact atunci când el s-a născut.

”În acel moment, s-a produs ruptura în familie. Tatăl lui Ghiță s-a transformat, s-a răcit de toți și a plecat! Așa că, nepotul meu a crescut singur, s-a îndreptat spre sport și a încercat să își facă un nume. Vacanțele le petrecea la mine, în rest, a stat plecat și în suflet cu dorul de cei dragi care i-au mai rămas acasă”, a comentat bărbatul la FanArena.

Ghiță de la Survivor România, abandonat copilărie! ”Am fost la casa de copii o perioadă, este adevărat scurtă, dar lucrurile acestea te marchează. E greu”

Mai mult decât atât, chiar faimosul a făcut, luni seara, o serie de dezvăluiri șocante. Ghiță de la Survivor România a fost abandonat în copilărie! ”Nimeni nu știe prin ce am trecut eu, de ce am caracterul acesta, de ce sunt mai încăpățânat. Eu, de mic, a trebuit să iau viața în piept. Așa au stat lucrurile pentru mine. A trebuit să plec de acasă, să reușesc în viață. Părinții s-au dezbinat, tata ne-a părăsit, nu mai era acolo, mama încerca să facă totul pentru noi, copii, însă nu îi ieșea de multe ori. Ce să zic, am fost și la casa de copii o perioadă, este adevărat scurtă, dar lucrurile acestea te marchează. E greu! Însă, nu îmi place să mă victimizez! Nu sunt caz social, ci doar un om care vrea să reușească, atâta tot! Âsta sunt eu...Ghiță Balmuș”, a dezvăluit, cu ochii în lacrimi, faimosul la testimoniale!