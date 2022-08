Tyson Fury arde de nerăbdare să boxeze din nou. Alimentează tabăra lui deja o luptă de unificare cu Oleksandr Usyk? | EXCLUSIV

In articol:

Tyson Fury a anunțat oficial că va urca din nou în ring, după ce, în urma victoriei împotriva lui Dillian Whyte din aprilie, a spus că se retrage din boxul profesionist.

‼️ Tyson Fury confirms he is attempting to come out of retirement for a trilogy fight with Derek Chisora next…



[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/ngh9VRABk6