Tzancă Uraganu a răbufnit, după ce rapper-ul Rava a vorbit despre el! Manelistul a explicat concret întreaga situație: „Nu aș colabora cu tine în viața vieților mele”

Tzancă Uraganu se bucură de un succes colosal din punct de vedere al carierei muzicale. Acesta a colaborat de-a lungul timpului cu mai mulți artiști cunoscuți de la noi din țară și, în continuare, există multe persoane care și-ar dori să colaboreze cu acesta.

Totuși, privind acest aspect, o întâmplare recentă l-a scos din minți pe artistul de manele, iar întreaga situație ar fi fost chiar din cauza cunoscutului rapper, Rava. Iată ce s-a întâmplat!

Declarațiile lui Tzancă Uraganu, după ce Rava a spus că l-a refuzat pe manelist pentru o colaborare

Tzancă Uraganu a răbufnit, după ce a aflat că rapper-ul Rava a vorbit despre el, însă nu asta a fost cea mai mare problemă, ci faptul că tânărul ar fi mințit în privința unui anumit subiect, mai precis că el l-ar fi refuzat pe manelist pentru o colaborare.

În acest sens, Tzancă Uraganu a ieșit public și a dorit să lămurească întreaga situație, explicându-le fanilor săi că nici măcar nu-l cunoaște pe Rava și, chiar dacă ar ști cine este, nici măcar nu și-ar dori să colaboreze cu el.

„Băi oameni buni... cine este acest băiat Rava? Nu am auzit în viața mea de el, mi-a zis un băiat acum că dacă e adevărat că m-a refuzat ăsta pe mine să colaborez cu el... Rava ăsta... nu știu cine e, nu am auzit în viața mea. Nu știu cine ești fratele meu, nu aș colabora cu tine în viața vieților mele. Nu sunt un om răutăcios, dar eu colaborez doar cu oameni de-ai mei. Ca să ajungi tu să spui că m-ai refuzat pe mine... Rabla ăsta, cum te cheamă... să-ți fie rușine! Nu te cunosc! Nu am auzit în viața vieților mele de tine, îți jur”, a precizat artistul, potrivit SpyNews.ro .

Tzancă Uraganu a vorbit despre cazul din Urziceni

În urmă cu câteva zile, Tzancă Uraganu nu a rămas indiferent cazului din Urziceni și a vorbit și el despre această situație. Nu este prima dată când manelistul reacționează public la astfel de cazuri.

De asemenea, Tzancă Uraganu a sugerat că cei care nu ar fi primit-o pe tânără în interiorul spitalului ar merita măsuri dure, întrebându-se ce merită aceștia. Până în acest moment, reprezentanții spitalului au spus că tânăra a ieșit din spital la propria inițiativă.

„Ce merită oamenii care au dat-o afară?”, a scris Tzancă Uraganu, pe pagina de Facebook Acces Direct.