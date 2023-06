Așa arată Alina Marymar, iubita lui Tzancă Uraganu, pe ultima sută de metri cu sarcina! Chiar și Andra Volos a reacționat când a văzut imaginea

In articol:

Alina Marymar radiază de fericire! Bruneta va deveni mămică în curând și este extrem de mândră de acest aspect, mai ales că nu ratează nicio ocazie să se posteze, pe rețelele de socializare, cu burtica de gravidă la vedere.

Partenera de viață a lui Tzancă Uraganu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, așa că recent, bruneta a postat

o imagine de la petrecerea pe care a organizat-o cu ocazia zilei de naștere, acolo unde a purtat o ținută care i-a pus perfect burtica de gravidă în evidență.

Bineînțeles că, reacțiile din partea fanilor nu au întârziat să apară, așa că aceștia i-au scris mesaje de apreciere viitoarei mămici: „Cea mai frumoasă gravidă”, „Cea mai frumoasă”, „Frumoasa mea”.

De asemenea, chiar și Andra Volos, care la rândul ei va deveni mămică pentru prima dată, i-a scris un mesaj Alinei Marymar: „Sexy mama”.

Alina Marymar [Sursa foto: Instagram]

Alina Marymar a vorbit despre sarcină

Nu de mult, Alina Marymar a făcut o serie de declarații despre cum decurge sarcina și despre cum s-a simțit până în prezent, pe parcursul acesteia.

Vedeta a mai precizat că nu a avut simptome specifice și nici poftă de mâncare.

„Sunt foarte bine, fetița mea este foarte cumințică, nu-mi dă nicio stare, deci așa sarcină ok! Crește, fără simptome prea multe. Nu am avut niciun simptom, nici poftă de mâncare prea multă, chiar mănânc mai puțin decât înainte. Deocamdată nu am pofte, dar o să vină și astea, nu știu ce să zic. Sunt deja în luna a patra.”, a spus viitoarea mămică a celui de-al treilea copil al lui Tzancă Uraganu, în urmă cu câteva săptămâni.