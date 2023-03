Tzancă Uraganu, enervat la culme. Mesajul transmis de manelist i-a șocat pe toți: „Tot resturi rămâneți”

In articol:

Tzancă Uraganu este un unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din industria muzicală românească. Este foarte activ pe rețelele de socializare și încearcă să mențină legătura cu fanii săi. Totuși, acesta se confruntă cu o problemă pe internet, iar în urmă cu puțin timp a răbufnit.

Cu toate că este urmărit de multă lume, puțini sunt însă cei care îi apreciază postările. Artistul se pare că este destul de deranjat de acest aspect, iar recent a postat un mesaj care a luat prin surprindere pe toată lumea.

Manelistul vorbea despre faptul că foarte mulți oameni care nu îl cunosc îi apreciază munca, deoarece aceștia nu sunt plini de frustrări și invidie, dar nu ar putea spune același lucru despre cei cu care este prieten.

„Acest mesaj este strict pentru cei care ne avem la prieteni și nu apare un like de la voi! V-aș ruga să ieșiți singuri din listă, am deja oamenii mei care ne respectăm reciproc!!! Să începem: Ați observat că primim mai multe like-uri și aprecieri de la oameni pe care nu îi cunoaștem și mai puțin sau deloc de la cei care credem că sunt prieteni... De ce? Pentru că un OM care nu te știe, nu are frustrări, invidie sau răutate. Pe când un prieten, o rudă sau o cunoștință își arată adevăratul caracter... Mulțumesc tuturor care sunteți alături de mine, restul... Restul nu contează, tot resturi rămâneți! V-am pupat!”, a scris cântărețul pe Facebook.

Alina Marymar, despre căsătoria cu Tzancă Uraganu

Alina Marymar și Tzancă Uraganu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în urmă cu ceva timp au decis că este momentul să se căsătorească. Cum era de așteptat, imediat după ce aceștia au ajuns în fața ofițerului de Stare Civilă, fanii celor doi au început să se întrebe când va avea loc cununia religioasă. Pentru a lămuri acest mister, iubita artistului a dezvăluit că încă nu s-au gândit la acest pas și că momentan le este bine așa.

„Deocamdată e ok așa, vedem ce ne rezervă timpul și știi cum e, când faci planuri, lăsăm ca totul să vină de la sine”, a apus Alina Marymar despre nunta cu Tzancă Uraganu.