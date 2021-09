Tzanca Uraganu, mesaj după moartea lui Petrică Cercel! Manelistul, în stare de șoc: „Abia mai pot să vorbesc...”

In articol:

Este anunțul momentului în România! Petrică Cercel s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, după ce a fost internat la un spital din Capitală. Celebrul manelist era intubat, după ce a ajuns la spital din cauza infectării cu noul coronavirus. Tzanca Uraganu a fost contactat de un post de televiziune, unde a oferit primele declarații despre această veste tragică.

Artistului nu i-a venit să creadă și a mărturisit că abia își mai poate găsi cuvintele.

„Crede-mă că abia mai pot să vorbesc...Acum 5 minute am aflat, chiar nu am cuvinte să vă mai spun, ne-a lăsat fără cuvinte. Este un șoc foarte mare, acest om nu merita așa ceva, era un om foarte bun, în primul rând mare muzicand, am făcut atâtea hit-uri, atâtea melodii frumoase(...) Eu în momentul de față sunt foarte, foarte șocat, nu-mi vine să cred ceea ce se întâmplă”, a declarat Tzancă Uraganu.

Petrică Cercel a murit după infectarea cu noul coronavirus [Sursa foto: Facebook]

Ionuț Cercel, despre problemele de sănătate ale tatălui său

Ionuț Cercel s-a arătat extrem de pozitiv în ceea ce privește problemele de sănătate ale tatălui său, după internarea din cauza infectării cu noul coronavirus.

Din păcate, starea lui s-a agravat după câteva zile de la internare și a fost nevoie de intubare.

„Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România.

Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine.

E internat de destul de multe zile. A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul. Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine..."